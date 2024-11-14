涉關說違建遭羈押禁見119天 桃市議員張肇良200萬交保

民進黨籍桃園市議員張肇良4年前在龍潭中豐路租農地搭違建，被舉報後向公所關說，還出租給超商牟利，桃園地檢昨依貪汙等罪將張肇良5人起訴，遭羈押119天的張今午移審桃園地院開接押庭，法官裁定200萬元交保、限制住居、限制出境、出海8個月。

張等人涉貪汙、偽造文書等案，桃園地檢署於本月11日當天將全案偵結並公告在電子公布欄，但因書類、卷證尚未整理齊全，昨天先行發布起訴內容，直等到完成文書作業後，今天下午移審桃園地院，經電腦分案，由刑16庭法官楊奕泠為受命法官，法官訂午後4點30分開庭調查，庭訊1小時結束，家屬這2天已著手籌措交保事宜，獲悉裁定結果，在晚間6點前繳完保釋金後，張終於重獲自由。

桃院表示，被告張肇良就檢察官起訴的客觀事實均不爭執，並參酌卷內證人及相關物證，足認被告犯罪嫌疑重大，但相關證人均經檢察官詢問完畢，證物均已扣押，故兼衡被告人身自由及國家刑事司法權行使，尚無羈押必要，命被告以新台幣200 萬元交保，並限制住居。

桃檢起訴指出，張肇良2020年任桃園市政府有給職顧問時，透過2間實質經營的公司，在龍潭租農地蓋鐵皮屋，打算租給超商牟利，2021年被檢舉違建並列最優先拆除。張為避免被拆，竟偽造地主陳情書向龍潭區公所陳情，時任公所主秘的黃世琪等人明知實情，將此案改列非優先拆除。