中市宗教團體6幹部打死成員一審無罪 父母索賠遭駁

台中市有宗教團體6名女幹部，遭控毆打另名女幹部致死；台中地院認為無法排除是死者主動要求6人拍打自己，判決6人無罪，也駁回死者父母提出的附帶民事賠償。

檢方起訴書指出，「中華白陽四貴靈寶聖道會（已改名為中華日行一善學會）」，其中擔任幹部「堂主道才」的游姓女子，負責道場文宣製作、執行，及採買道場活動所需膳食。

民國112年6月間，團體擔任「總道長」的余姓女子，因不滿游女規劃宗教活動進度落後，夥同其幹部6人徒手或持拍痧棒等物品，毆打游女致死，隨後將游女更換沾血衣褲，抱入房內反鎖，余女等人漏夜逃亡，由詹女與另一女信徒報案，宣稱游女不明原因猝死。

判決書指出，6人均否認犯行，死者平時就會用綠色拍痧板對自己身體進行理療拍打，也會請他人協助，因無法排除如6人所言、是死者要求她們協助。

6人與死者相識多年，大多年紀相仿，平常無嫌隙，並無充足證據顯示，6人有對死者心生不滿，想教訓死者卻下手過重導致死者死亡，判處6人無罪。全案可上訴。

判決書中提到，刑事訴訟法規定，刑事訴訟諭知無罪、免訴或不受理，對於附帶民事訴訟，應判決駁回，6人被起訴傷害致死等案件，判決無罪，判決也駁回游女父母之訴，可上訴。