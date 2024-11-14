「批綠」NCC指誤導民眾開罰160萬 中天電視行政訴訟勝訴確定

中天電視2019年在節目中播出「拚外交、農漁產滯銷綠色執政一千零一招：撒錢」「卡救命錢養蚊滅韓？」「蔡救印越登革熱年逾8百萬韓嘆高雄人命不值錢？」內容，國家通訊傳播委員會認為節目任來賓謾罵行政機關首長、未經查證且誤導民眾，3節目各裁罰60萬元、60萬元、40萬元。中天電視不服，提行政訴訟，最高行政法院今判勝訴。

2019年3月28日下午3點，中天電視「大政治大爆掛」由來賓謝寒冰批評陳吉仲「真的是有史以來最不適任的農委會主委」、「非常的無恥」、「到處被打臉」，NCC認為來賓謾罵行政機關首長，且節目未經查證，以不完整的偏頗資訊誤導民眾，影響市場交易與價格，裁罰60萬元。

同年6月19日晨報新聞，中天電視播出標題「驚！登革熱疫區拉警報噴藥惡夢居民心驚」、副標題「卡救命錢養蚊滅韓？」的內容，指韓國瑜向中央喊話補助高雄防治登革熱經費，行政院卻一再裝傻，把高雄市登革熱疫情當成打韓的政治籌碼，NCC裁罰60萬元。

同年7月1日晚間新聞以「蔡救印越登革熱年逾8百萬韓嘆高雄人命不值錢？」為標題，指蔡英文政府出錢、出力救助印尼、越南登革熱疫情，卻卡韓國瑜申請防治登革熱的預算，NCC認為造成民眾誤解防疫工作，裁罰40萬元。

中天電視不服裁罰，提行政訴訟，認為公司已盡查證義務，未損害公共利益，質疑NCC委員會會議未依法決議，裁罰160萬元處分不合法。

台北高等行政法院根據中天電視提出的證據資料，認為新聞台製播的3個新聞節目，均有相當理由可信為真實，認為中天沒有違反事實查證原則；NCC認定中天電視違反事實查證原則而裁罰，適用法律有誤。

北高行指出，NCC以中天電視沒有平衡報導作為裁罰理由，是擴張衛廣法的處罰態樣，超出衛廣法文義規範，3項處分都有違誤，撤銷160萬元的裁罰處分。