國文老師撂成語指同事不忠...竟寄給全校303人 判刑出爐

台中某高中莊姓國文老師和林姓同事有紛爭，寫電子郵件以「偷人」、「羅敷有夫、使君為婦」等成語指控，還寄給全校303位教職員；法院認為，莊使用該成語讓閱覽者認為林婚姻不忠，也與公共利益無關，以她有損為人師表，依誹謗罪判她拘役50日，可上訴。

檢方起訴指出，莊姓老師今年4月12日用學校電子信箱寫下「林老師的道德尺度也是令人瞠目結舌了呵呵」、「林老師都完全不會做『偷人』什麼的事吧？」，還說「什麼羅敷有夫使君有婦的公然放閃」等語。

檢方查，莊還將該文件寄送給全校303名教職員，以此公開指摘、傳述毀損林姓老師的名譽，足以貶損林人格與社會評價。

台中地院審理時，莊矢口否認誹謗，辯稱是林先提到她偷電，自己只是在回覆林「偷」這個字，為了對比林說她偷電的荒謬性等語。

法院查，莊信中寫到「羅敷有夫」、「使君有婦」都是有典故的成語，「羅敷有夫」現今是指婦女已婚，而「使君有婦」則用來比喻男子已娶，至於「偷人」的釋義則是婦人與人通姦。

法院認為，莊信中提及「偷人」、「全校皆知的著名偷人事件」同時使用男女婚姻關係的2個成語，已有指摘、傳述林男女關係不當的具體情事，屬於事實陳述類型的言論，會使閱覽文字的人，認為林有對婚姻不忠行為，侵害其名譽明確。

法院也說，莊是國文老師，對「偷人」、「羅敷有夫」，「使君有婦」意思難以推諉不知，仍撰寫該郵件寄給全校教職員，主觀顯有誹謗故意，且該內容不但與林婚姻狀態不符，且是其個人私生活領域與公共利益無關，不能以言論自由作為阻卻違法事由。