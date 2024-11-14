男私運500盒肝藥、壯陽藥返台 一入關就被查獲下場出爐
王姓男子日前上網購買未經許可不得輸入的500餘盒禁藥「Osicent」、「薄力士口溶膜」從國外裝入行李托運返台，入關時遭關務人員查獲，王男到案坦承不諱，士林地檢署偵結緩起訴處分。
據悉，「Osicent」為肝藥，「薄力士口溶膜」則是男性勃起功能障礙藥物，兩款藥物是藥事法列管藥品，須經行政院衛福部查驗登記，核發藥物品許可證才能輸入國內，未經核准擅自輸入即為藥事法所定禁藥。
緩起訴指出，40歲王男在香港上網向真實姓名不詳的網友購買「Osicent」192盒、「薄力士口溶膜」320盒，將藥物裝入行李托運回台，今年6月6日下午5時許入關時遭財政部關務署台北關人員查獲，全數查扣。
面對偵訊，王男坦承不諱，檢方考量他一時失慮、犯後悔悟等情，偵結緩起訴處分，期間1年，處分確定日6月內支付公庫5萬元。
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