男私運500盒肝藥、壯陽藥返台 一入關就被查獲下場出爐

王姓男子日前上網購買未經許可不得輸入的500餘盒禁藥「Osicent」、「薄力士口溶膜」從國外裝入行李托運返台，入關時遭關務人員查獲，王男到案坦承不諱，士林地檢署偵結緩起訴處分。

據悉，「Osicent」為肝藥，「薄力士口溶膜」則是男性勃起功能障礙藥物，兩款藥物是藥事法列管藥品，須經行政院衛福部查驗登記，核發藥物品許可證才能輸入國內，未經核准擅自輸入即為藥事法所定禁藥。

緩起訴指出，40歲王男在香港上網向真實姓名不詳的網友購買「Osicent」192盒、「薄力士口溶膜」320盒，將藥物裝入行李托運回台，今年6月6日下午5時許入關時遭財政部關務署台北關人員查獲，全數查扣。