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殘忍虐死1歲童「剴剴」 保母姐妹劉彩萱、劉若琳延押禁見2個月

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

1歲10個月大男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姐妹凌虐致死，台北地檢署依妨害幼童自然發育等罪嫌起訴姐妹2人，因押期將屆，台北地方法院日前開庭調查後，裁定劉彩萱、劉若琳自本月18日起延長羈押禁見2個月。

劉彩萱、劉若琳是專業保母，為兒童福利聯盟文教基會待出養兒童保母，2023年8月間，劉姓姊姊與「剴剴」外婆簽署托育委約書，約定2023年9月1日起以每天1000元在住處全天照護「剴剴」，費用由兒福聯盟支付。。

去年12月24日剴剴因昏迷送醫後宣告不治。因剴剴全身多處有不正常傷勢，醫師通報警方報請檢察官相驗，發現死者四肢、額骨與骨盆因外力嚴重凹陷變形，認定剴剴生前遭虐待，分案調查，姊妹兩人凌虐幼童的行為才遭法辦。

檢方發現，一歲多的剴剴生前四肢都曾遭綑綁、長時間被逼著以軍人的姿勢罰站、毆打創傷，全身多處外傷、瘀傷，皮下軟組織出血、壞死及血液、組織液鬱積，組織細胞血液灌流不足，因低血容性休克而停止呼吸死亡。

劉彩萱到案辯稱，傷痕都是男童自己撞到、跌倒所致，但因與傷勢不符，遭檢方聲押獲准至今。檢察官查出劉彩萱、劉若琳因看剴剴不爽、不滿其家長沒有另外給錢，不僅曾綑綁愷愷四肢、塞入水桶、裸體罰站、撞牆、腳踹、餵食廚餘及以不雅言詞辱罵等，劉彩萱還會分享虐童狀況與心得給劉若琳。

保母劉彩萱。圖／聯合報系資料照片
保母劉彩萱。圖／聯合報系資料照片

保母 托育 檢察官 虐童

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