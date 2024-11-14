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長照變詐騙！ 居服員遭爆帶失智婦向地下錢莊借300萬 千萬房被賤賣

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市市議員陳秋宏昨天質詢爆料，麻豆地區傳出某長照機構的居服員，竟帶其服務的獨居失智長者去地下錢莊借錢，金額高達300多萬，甚至把千萬房子被法拍賤售，今天再出示新證據全案疑是「預謀」，沈家鳳今天質詢痛斥「以長照之名行詐騙之實」，要求市府有積極作為；市長黃偉哲表示，會協助家屬訴訟並申請禁止令。

陳秋宏表示，該長照機構的曾姓居家照服員，在服務70多歲的獨居失智婦人時，竟帶婦人去地下錢莊以不動產借款300多萬，直到婦人住家的房屋被法拍，遠住在台北的女兒才驚覺發生了此事，女兒哭訴「快活不下去了！」為何居服員要帶長輩去借錢，且根本沒看到300萬現金，事後還冒出自稱居服單位督導的兒子，拐騙婦人將市價千萬的房屋，以370萬賤價售出。

陳秋宏說，今天再出示證據說，該名居服員曾向之前服務個案騙他領出122萬元被發現，結果告知對方「母親要賣房子可得款370萬元來處理」，「看起來是預謀且連環詐騙案」，設計獨居失智長者向地下錢莊借錢，被害人房子也被賤賣又沒拿到錢，家中經濟陷入困境。

市議員沈家鳳今天質詢也痛批這是「以長照之名行詐騙之實」，已破害民眾與照服員間的信賴關係，且去年6月就發生的事，市府沒有協助家屬後續處理保全財產，房子已被過戶，要求市府檢討處理程序，並監督長照機構和照服員，擴大追查是否還有其他受害者。

市府地政局說明，該案目前社會局已移送法辦，若法院或地檢署前來調卷，地政局將協助提供相關登記資料。另依刑事訴訟法133條，地政事務所若接獲法官或檢察官扣押不動產或禁止處分，地政事務所即可禁止該不動產後續移轉予第三人。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

台南市議員陳秋宏（左）、沈家鳳今再爆麻豆地區某長照機構居服員帶失智老婦向地下錢莊借300萬元，且讓千萬房子被賤賣，全案有預謀，要求市府積極作為保住房子。記者吳淑玲／攝影
台南市議員陳秋宏（左）、沈家鳳今再爆麻豆地區某長照機構居服員帶失智老婦向地下錢莊借300萬元，且讓千萬房子被賤賣，全案有預謀，要求市府積極作為保住房子。記者吳淑玲／攝影

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