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男上網領養3隻小貓 竟放熱水桶活活燙死…繳10萬元緩起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市一名施姓男子上網領養3隻小貓，沒有細心呵護竟涉嫌把小貓放進熱水桶活活燙死，直到台北市動物之家火化發覺異樣送辦。台北地檢署日前偵結，認定施男違反動物保護法，給予緩起訴2年、支付公庫10萬元。

緩起訴書指出，施姓男子去年7月29日下午4點許，在Wepet寵物認領養網站領養小貓3隻，隔日上午在騎萬華住家，在水桶裡倒入熱水，再接續抓起3隻小貓，陸續放進熱水桶，還蓋上水桶蓋，活活燙死、悶死小貓。台北市動物之家提供寵物過世集體火化服務，台北市動保處人員發現小貓們死狀異常，明顯遭受虐待燙傷，將飼主施男依法送辦。

檢方認定，施男到案認罪，且經動物法醫解剖認定小貓遭熱水燙死，施男行為違反動物保護法第5條「應避免所飼養管理隻動物遭受騷擾、虐待或傷害」，及第6條「不得虐待或傷害動物」，導致動物重傷死亡。檢方考量，施男犯罪情節非輕，但沒有前科，認罪深表悔悟，犯後態度良好，歷此司法偵查程序應有所警惕，給予緩起訴處分，緩起訴期間2年，支付公庫10萬元。

台北市男子上網領養小貓後，竟以熱水燙死，圖非本案。圖／本報資料照片
台北市男子上網領養小貓後，竟以熱水燙死，圖非本案。圖／本報資料照片

動保法 北市 小貓 虐待動物

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