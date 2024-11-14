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擔保金繳了！汪小菲ASTON MARTIN跑車原定今下午二拍 法院公告喊停

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

大S與韓國歌手「酷龍」具俊曄再婚後，前夫汪小菲拒絕依協議支付費用，大S以當初的調解筆錄為據，聲請強制執行汪小菲750萬元財產，之後又聲請追加執行生活費、夫妻財產，如今大S還有530萬餘元尚未獲償，再度聲請執行汪的資產，汪小菲名下的英國ASTON MARTIN超跑也被拍賣，首拍流標，台北地方法院原定今舉行第二次拍賣，但汪小菲已提供擔保金，法院公告停止拍賣程序。

大S先前曾主張汪小菲未依照調解筆錄約定給付生活費，聲請強制執行汪小菲750萬元財產獲准，但汪小菲聲請停止執行，並提債務人異議之訴，法院裁定汪小菲提供165萬元擔保金後准許停止執行，而債務人異議之訴部分，一審判決汪小菲敗訴，案件上訴二審審理中。

大S2022年12月7日聲請追加執行生活費200萬元、違約金1000萬元，經法院裁定駁回其中500萬元；又於2023年3月16日聲請追加執行250萬元生活費及500萬元財產，相關執行程序仍在進行中，法院也分別於2023年5月19日、9月7日發給大S727萬餘元、191萬餘元。

汪小菲再度提起債務人異議之訴，並以此向法院聲請停止強制執行，法院審酌大S還有530萬5252元尚未獲得清償，經計算停止執行可能遭受的法定遲延利息後，裁定汪小菲應提供160萬元作為擔保，才能准許停止執行。

台北地院上月17日首度拍賣汪小菲的ASTONMARTIN豪華跑車，出廠年月為2014年3月，車型為「VANQUISH」，新車要價1680萬元，車牌號碼是AGN-5656，出廠年份則是2014年3月。依官網資料，車子是雙人座，汽缸數12，排氣量5935C.C.，顏色為黑。鑑定價格為620萬元。

當天一名林姓男子投標，連續兩次喊價「125萬元」、「150萬元」，但未達底價流標。台北地院原定今天下午3時舉行第二拍，但根據法院公告，汪小菲已經提供擔保，因此拍賣動產程序停止。

大S（右）與汪小菲（左）。圖／翻攝自臉書
大S（右）與汪小菲（左）。圖／翻攝自臉書

大S 強制執行 汪小菲 財產 跑車

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影／強制執行法拍！汪小菲 2014 Aston Martin Vanquish流標

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