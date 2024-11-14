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曾讚陳時中「部長好酒量」 醫師陳世瑀貪汙關6年、偽造文書也定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新冠疫情期間與時任衛福部部長陳時中飲宴，誇讚「部長好酒量」的醫師陳世瑀，被控傳輸不實醫療資訊至健保署申領費用遭訴；台北地院審理認定，陳世瑀身為開業醫師，危害全民健保制度的正確性，依偽造文書罪判4月得易科罰金之刑，台灣高等法院今駁回檢察官與被告上訴定讞。

陳時中2020年6月參加餐敘卻未戴口罩唱歌，在旁起鬨「部長好酒量」的醫師陳世瑀（原名陳識中）因2009年擔任台北縣立醫院心臟內科主任時，向多家醫材廠商收回1263萬元回扣而遭訴收受賄賂、洗錢等5罪，高院裁定應執行6年徒刑，最高法院6月19日駁回抗告定讞。

陳世瑀是全心醫學陳醫師診所醫師，該診所與衛福部簽有「全民健康保險特約醫事服務機構合約」，依全民健康保險法相關規定，陳世瑀受託辦理全民健保執行醫療業務時，保險對象應親自就診，才能按實際診療情形領取醫療費用。

檢方起訴指控，陳世瑀明知病患非因疾病就醫而是自費健檢，不應另外申報就診及健保點數，卻以創造就醫需求、重複施作或是健檢項目中涵蓋健保等方式，以電腦製作病患不實電磁紀錄，再透過電腦連線申報方式，於偽造資訊後次月20日前提交至健保署，造成健保署誤付醫療費用。

高院認為，北院認定陳世瑀有罪，認事用法均無違誤，且量刑4月、得易科罰金妥適。本案被告除陳世瑀外，還包括全心醫學蕭醫師診所醫師蕭文黌、京閣醫學吳醫師診所醫師吳佩翰，兩家診所實際由陳世瑀獨資經營，這兩名醫師一、二審皆無罪。

檢察官認為陳和蕭文黌、吳佩翰共犯業務上登載不實、詐欺取財罪，但蕭文黌、吳佩翰因確實有為病患看診與醫療行為，不構成犯罪，陳就此部分申報就診情形及健保點數，不構成犯罪。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳時中（右）、陳世瑀（左）。圖取自網路（飲酒過多有礙健康，聯合報關心您）
陳時中（右）、陳世瑀（左）。圖取自網路（飲酒過多有礙健康，聯合報關心您）

健保署 偽造文書 貪汙 醫師 陳識中

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