影／鄭文燦涉貪案 台塑前執行副總侯水文當庭認行賄求緩刑

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長期間透過「林口特定區工五工業區擴大開發案」收賄500萬元，遭桃園地檢署依貪汙等罪嫌起訴鄭等11人。桃園地院今天二度開準備程序庭，傳喚被告台塑企業總管理處前執行副總兼發言人侯水文，他對行賄部分當庭認罪，盼法官能減刑或緩刑。

法官詢問起訴書提及廖俊松父子交付賄款前先向他報備和起訴事實是否有意見，侯水文答詢，對於起訴內容沒有意見，同時陳述「我承認犯罪，在所有偵訊過程中據實回答、全力配合調查，這是我一生當中唯一犯錯的，我很後悔，現在我已經快80歲了，也患有心臟病和慢性疾病，在此懇求法官能從輕量刑，予以緩刑或易科罰金的機會，謝謝。」

今天庭訊內容，針對檢方起訴侯水文的犯罪事實逐一詢問並釐清，他對於起訴書所載及相關內容均無意見，侯說明，他與楊兆麟、廖俊松成立鴻展公司是為了9.12公頃土地希望能自辦市地重劃，並請求桃市府的支持，重劃案由廖俊松主導，他管控財務，所有事都是被告知，或有重大進度時，廖會在開會時或以電話告知他與YOH桑（指楊兆麟）。

針對起訴所指，工五工業區擴大變更都市計畫之東側50公頃農業區土地，營建署建議桃市府撰寫建設計畫專案，向政院爭取國家重大建設計畫，併同建議以市地重劃方式開發，「楊兆麟認機不可失，先由侯水文出面試探鄭文燦，並由侯與廖家父子於2017年8月6日夜間在華國飯店與鄭餐敘」，侯說，他與鄭文燦不認識也不熟，當天是被告知參加，對於出面試探鄭文燦一事有意見，其餘無意見。

侯也澄清，他沒有下指令要廖俊松行賄鄭文燦，都是由負責公關的廖去處理、主導與請託，由於2016年9月退休後，延宕年餘的開發案似乎沒進展，當時僅有六成地主同意，尚未達百分百，覺得此事無望了，後來廖說要拜託鄭文燦讓我們自辦市地重劃，並送了公關費，沒想到送錢之後又好一陣子沒進度，為YOH桑在關心，所以由他去電詢問廖，認為鄭拿錢不辦事。

侯說，他也是事後才知行賄的金額，500萬元應是廖請示過YOH桑，至於廖俊松如何鄭文燦之間如何聯繫、過程與進度，他都不清除，如何溝通、協調他也不知道，但廖俊松會固定回報進度。

由於侯水文對於全案卷證、犯罪事實證據及待證事實都沒有爭執事項，也沒有調查證據，針對下次開庭次序與方法都沒意見，公訴檢察官也表示，因被告侯水文已認罪，不另行聲請調查證據；侯的律師也說本案作認罪答辯，法官諭知候核辦。