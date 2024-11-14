500萬行賄新北市地政局官員未遂 陶瓷公會秘書長緩起訴

台灣陶瓷工業同業公會陳姓秘書長，去年5月間，為圖將新北市鶯歌5塊農業用地變更為建築用地，涉嫌邀約新北市地政局黎姓科長並當面表示，可私下拿500萬請對方幫忙，結果不但遭該科長拒絕，還持2人錄音陳報政風單位。新北地檢署考量陳男無前科、深表悔悟，依貪汙條例不違背職務行賄罪諭知陳男緩起訴，需繳交40萬元給公庫。

檢廉調查，去年5月間，陳男受該公會王姓理事委託，協助將王男名下位於新北市鶯歌區的5塊一般農業區農牧用地，向新北市地政局申請地目更正為丁種建築用地，後來該案遭地政局於同年5月3日、10月6日，認為不符地目更正要件而駁回。

為求順利變更地目，陳男於是在今年10月25日上午，邀約地政局黎姓科長在新 北市政府大樓某餐廳外走道旁碰面，當場向黎男表示：「我想不出辦法，你想想看如果有什麼方法，我跟他講，我私下拿500萬給你…」試圖行賄。

黎姓科長不僅不為所動，當場予以拒絕，且因該案已二度駁回，黎男深知對方邀約必有蹊蹺，於是暗中準備錄音蒐證，事後再持錄音陳報政風單位，交由廉政署移送偵辦。