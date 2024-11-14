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徐巧芯控「無良公關」造假抹黑組網軍 4人再度不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

2022九合一選舉期間，臉書粉專「無良公關公司」張貼出處不詳的網軍建置計畫企劃書，文件中有偽造時任台北市議員徐巧芯的偽簽，徐巧芯控告無良公關及謝立聖插畫家、杜承哲醫師等人發表、轉發文件，涉加重誹謗及違反選罷法，檢方日前不起訴，案經再議台北地檢署續查今再度不起訴。

徐巧芯指控，臉書粉專「無良公關」「無良公關公司」經營者張朝龍、陳冠宇，2022年間涉發表「網軍建置計畫企劃書」文件，內容指操作網路社群對縣市長候選人發起攻擊、製造網路口水戰，建議找狗仔跟拍縣市長候選人行程，針對黑金、賄選、桃色議題潑髒水，增加仇恨值，並偽簽徐巧芯、李德維、洪孟楷、蔣萬安等人簽名；謝立聖插畫家、杜承哲醫師涉轉發、留言，以此傳遞不實事項及謠言，損害她的名譽及社會評價，影響選民投票意願。

徐巧芯控告，張朝龍、陳冠宇、謝立聖、杜承哲等4人涉嫌違反選罷法意圖使人不當選、偽造私文書、偽造署押罪及加重誹謗罪等罪。

陳冠宇供稱，他在轉發前有先上網搜尋徐巧芯的簽名，認為與本案文件相似，聽網友說是國民黨有人外洩，相信不認識的網友確有疏失。張朝龍辯稱，他發文是請求徐巧芯澄清，是在多方求證沒有散布。

杜承哲、謝立聖均供稱，比對了徐巧芯的簽名，認為文件是真的，才會在文章下留言；轉貼是希望大家重視、當事人出面澄清，不認識無良公關公司社群經營者。

檢方認為，陳冠宇發表該文件前，已有不詳人士張貼、發表，文件確實有其他出處來源，且陳等4人非辨別簽名的專業人士，已比對網路上可查詢到的徐巧芯簽名，認為筆跡相似，難認4人故意捏造事實誹謗名譽，或意圖使徐巧芯、蔣萬安等人不當選，給予不起訴處分。

2022九合一選舉期間，臉書粉專「無良公關公司」張貼出處不詳的網軍建置計畫企劃書，文件中有偽造時任台北市議員徐巧芯的偽簽，徐巧芯控告無良公關及謝立聖插畫家、杜承哲醫師等人發表、轉發文件。本報資料照片
2022九合一選舉期間，臉書粉專「無良公關公司」張貼出處不詳的網軍建置計畫企劃書，文件中有偽造時任台北市議員徐巧芯的偽簽，徐巧芯控告無良公關及謝立聖插畫家、杜承哲醫師等人發表、轉發文件。本報資料照片

徐巧芯 網路 網軍

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