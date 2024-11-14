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退休軍官散播「毒蛋流竄高屏」假訊息 1理由獲判無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

從軍退休的陳姓男子在臉書稱「巴西毒蛋入侵南台灣」，被認為散播假訊息送辦，高雄地院審理時，陳男冤喊只是轉貼他人訊息，法官認為，陳男發文時間剛好國內有進口雞蛋的相關爭議，考量一般人難以全盤掌握蛋品資訊，判陳男無罪

去年台灣爆發雞蛋之亂，消費者憂心過期進口蛋流入市面，影響食安。農業部為此於去年9月16日發布新聞澄清，稱「過期的進口蛋品均有送往堆肥或待銷毀，不會流入國內市場」穩住民心。

但陳男仍於農業部澄清後，於同年9月21日在個人臉書發文，「南部的鄉親朋友要警覺，所有毒蛋入侵南台灣！有56％的巴西蛋在高屏！歡迎民進黨支持者大量採購食用」，並張貼「雞蛋緊急調度計畫」蛋品庫存數量表佐證。

貼文在臉書大量流傳，農業部報警揪出陳男送辦，檢方認為陳男發文內容已違反食安法散播食品安全不實訊息罪，對陳男提起公訴。高雄地院審理時，陳男坦承發文，但稱當時確實有毒蛋流入市面，不認為自己發假訊息。

法院審理時，法官發現，陳男發文的前一周，台農蛋品販售的洗選巴西蛋，確實被查出有效日期標示不實，巴西雞蛋保存日期超過農業部所認定的4個月期限，台農不但被高雄市衛生局開罰，業者也被依違反食安法送辦。

法官認為，雖然農業部、高雄市衛生局均已澄清過的進口蛋均未流入市場，但一般人常見僅收看新聞媒體報導內容或社群網站討論，未必會刻意查詢政府公部門網站內容。

陳男本身為退休軍官，不是食品衛生相關專業人員，智識經驗與一般民眾無異，難以認定他明知是不實謠言還刻意散布，判他無罪，可上訴。

台灣去年爆發雞蛋之亂，陳姓退休軍官傳假訊息被告，獲法院判無罪。本報資料照片
台灣去年爆發雞蛋之亂，陳姓退休軍官傳假訊息被告，獲法院判無罪。本報資料照片

假訊息 衛生局 農業部 雞蛋

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