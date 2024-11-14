憲法法庭銜牌遭潑黑顏料、蓋手印...汙漬清除 抗議常客不起訴

憲法法庭銜牌日前遭抗議常客田山盛國潑黑漆留下黑手印，田山遭依違反文化資產保護法送辦。台北地檢署偵結，司法大廈雖是國定古蹟，但黑液體、手印汙漬已清理完畢無毀損，與毀損古蹟罪構成要件不符，給予不起訴。

不起訴書指出，今年7月20日下午3時許，田山盛國（本國籍）持有裝有黑色顏料的寶特瓶，潑向司法大廈牆面上憲法法庭銜牌，徒手抹上黑色顏料在牆面蓋上多枚手印，還在銜牌上手寫「ＤＰＰ」、「性侵」等字。

警方獲報後立即到場，通知鑑識人員採證，並調閱監視器，鎖定潑漆者是田山盛國。憲法法庭7月19日裁准國會改革案暫時處分，引發社會論議，民進黨發言人吳峥前一天在廣播節目上竟「神預言」大法官的裁定，遭批憲法法庭獨立已死，田山盛國認為黑手伸進司法，到場潑黑色顏料表達不滿。

田山盛國自稱從事居家照顧服務工作，他曾因不滿ＮＣＣ處理中天電視台換照案，涉恐嚇ＮＣＣ委員，在ＮＣＣ旗幟噴漆，也曾擅闖北檢禁區懸掛民進黨的黨旗，對外聲明指「府院黨干涉檢察官獨立辦案」。