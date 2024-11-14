快訊

20歲正妹遊泰失蹤發訊「我要死了」 閨蜜是男的也失蹤

交保護費還是賭違約金？美選後華航購機策略有何盤算

洗衣機切換成「1模式」 一年竟可省下這麼多錢！還能讓衣物顏色保持鮮艷

證交所經理三度接受廠商招待喝花酒、帶女出場 判關1年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台灣證券交易所電腦作業部許姓前經理三度接受廠商招待「喝花酒」，並帶女陪侍出場，一審判決無罪，二審逆轉依違反證券交易法不違背職務收受不正利益罪判刑1年，案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

許自2010年4月至2016年2月間任職於台灣證券交易所，而施姓廠商為順利取得證交所機房搬遷採購案的情資，2013年4月間三度招待許到有女陪侍的酒店3次，支付所有飲酒、女陪侍、出場費用共4萬5000元。

許事後將證交所資訊設備規劃的內部作業情形等資訊提供給施，並協助施修改投標內容等，提升對方的採購案得標機率，最終讓廠商進未透過比價方式，而是以議價方式取得金額為150萬元的採購案。

一審認為許罪證不足判決無罪，案件上訴，二審逆轉認定許違法，審酌許沒有前科，素行不差，但許依職務關係不得收受施提供的不正利益，並讓施順利獲得標案，非但使證交所蒙受損失，更致自身獲取不法所得，所為實屬不當、違法。

二審指出，許始終否認犯行，絲毫不知悔悟，因本案申請退休而離職，改依違反證交法收受不正利益罪判刑1年，許提上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣證券交易所。圖／聯合報系資料照片
台灣證券交易所。圖／聯合報系資料照片

最高法院 證交所 酒店

延伸閱讀

朱學恒強吻鍾沛君二審將結前「才道歉」 今減輕改判11月！

繼女被前男友威脅公開裸照！父當街槍殺賤男救女 判40年提上訴

全台首件國民法官案 法律男愛不到砍死男同學判無期、賠737萬

車電股四強 業績上秀

相關新聞

彰化33年資歷警員加入詐騙集團 2大過免職、退休金歸零

時任彰化縣警局涂姓警務佐從警超過33年，他卻加入詐騙集團遭記2大過免職，涂不服提行政訴訟，主張還要撫養母親，被免職退休金...

退休軍官散播「毒蛋流竄高屏」假訊息 1理由獲判無罪

從軍退休的陳姓男子在臉書稱「巴西毒蛋入侵南台灣」，被認為散播假訊息送辦，高雄地院審理時，陳男冤喊只是轉貼他人訊息，法官...

永康超商店員墜樓命案今審理 當庭勘驗他慘遭拘禁凌虐畫面

台南永康超商30歲丁姓店員墜樓命案，店長陳女等8人被訴61罪，經台南地院裁定不行國民參與審判，今上午開庭審理，勘驗丁男遭...

證交所經理三度接受廠商招待喝花酒、帶女出場 判關1年定讞

台灣證券交易所電腦作業部許姓前經理三度接受廠商招待「喝花酒」，並帶女陪侍出場，一審判決無罪，二審逆轉依違反證券交易法不違...

廣東暨大台灣校友會女執行長「堅持當共諜」 違國安法判1年

中國暨南大學台灣校友會秘書長傅文齊、女執行長李宛平被控受廣東省委台辦指示，鎖定我立委、現退役將校軍官，招待旅遊並安排與中...

阿里山木棧道斷裂遊客跌落1死4傷 律師：可申請國賠

嘉義縣阿里山鄉山美村福美吊橋旁景觀平台的木棧道昨天下午疑因腐朽突然斷裂造成5名遊客摔落地面受傷，消防局協助5名傷患送醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。