證交所經理三度接受廠商招待喝花酒、帶女出場 判關1年定讞

台灣證券交易所電腦作業部許姓前經理三度接受廠商招待「喝花酒」，並帶女陪侍出場，一審判決無罪，二審逆轉依違反證券交易法不違背職務收受不正利益罪判刑1年，案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

許自2010年4月至2016年2月間任職於台灣證券交易所，而施姓廠商為順利取得證交所機房搬遷採購案的情資，2013年4月間三度招待許到有女陪侍的酒店3次，支付所有飲酒、女陪侍、出場費用共4萬5000元。

許事後將證交所資訊設備規劃的內部作業情形等資訊提供給施，並協助施修改投標內容等，提升對方的採購案得標機率，最終讓廠商進未透過比價方式，而是以議價方式取得金額為150萬元的採購案。

一審認為許罪證不足判決無罪，案件上訴，二審逆轉認定許違法，審酌許沒有前科，素行不差，但許依職務關係不得收受施提供的不正利益，並讓施順利獲得標案，非但使證交所蒙受損失，更致自身獲取不法所得，所為實屬不當、違法。

二審指出，許始終否認犯行，絲毫不知悔悟，因本案申請退休而離職，改依違反證交法收受不正利益罪判刑1年，許提上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

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