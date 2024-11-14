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彰化33年資歷警員加入詐騙集團 2大過免職、退休金歸零

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任彰化縣警局涂姓警務佐從警超過33年，他卻加入詐騙集團遭記2大過免職，涂不服提行政訴訟，主張還要撫養母親，被免職退休金歸零，警政署則駁斥，涂品德操守有重大瑕疵；台中高等行政法院認為，涂嚴重損害警譽，認定原處分無違誤，判處駁回，可上訴。

經查，警政署以凃員任職彰化縣警局交通隊警務佐時，涉嫌詐欺圖謀不法利益，嚴重影響公務員生育，予以記2大過於2023年6月17日免職。彰化地院一審依詐欺罪判涂2年9月，上訴後台中高分院二審考量他犯後坦承、和被害人和解，撤銷改判2年，緩刑5年。

凃再提行政訴訟，主張自己涉案雖經檢察官起訴，但尚未經刑事判決確定，依無罪推定原則，不得為有罪推論，且他是遭詐騙才提供金融帳務，主觀上沒有預見，認為原處分速斷、違反比例原則。

凃也說，原處分未斟酌他奉養高齡母親，若失去工作頓失收入，且經免職者，將喪失申請退休及請領退休金權利，警政署就違反品操紀律的警察，是否及如何懲處有裁量空間，且應說明依據、理由，但原處分沒實質說明，認為警政署裁量權行駛有怠惰違法，主張撤銷。

警政署抗辯稱，凃員1989年起擔任警察至今超過33年，對刑事法令自應知之甚詳，但他不僅提供本人、妻子等名下5個帳戶給詐騙集團，統計被害人匯入金額高達400萬元，還協助詐團轉匯、面交贓款，及拿來買比特幣，本身獲利13萬8720元。

警政署說，凃員品德、操守有重大瑕疵，嚴重損害人民對警察行使職務的信賴，與警察機關形象、聲譽，有確實證據。

台中高等行政法院查，涂涉嫌加入詐團被起訴，於彰化地院審理時他坦承，並有被害人證詞、金流可佐，堪認屬實。

中高行指出，目前社會詐團猖獗，形成嚴重社會問題，是政府嚴格查緝對象，涂身任警察竟加入詐團得利，已嚴重損害政府或公務人員聲譽，認定警政署依考績法記他2大過情形，已該當警察人員人事條例免職規定，認定原處分無違誤，駁回涂之訴。

彰化縣警局。圖／報系資料照
彰化縣警局。圖／報系資料照

詐騙集團 警察

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