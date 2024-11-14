全台首件國民法官案 法律男愛不到砍死男同學判無期、賠737萬

全台首件國民法官案，黃姓男子愛慕施姓男同學遭拒竟持刀砍死他，台中地院一審國民法庭依殺人罪判黃無期徒刑，上訴二審將於11月27日宣判；施的父母對黃求償802萬元，黃僅同意給付637萬元，民事一審判黃應給付施父母737萬元，可上訴。

檢警調查，黃男（22歲）東海大學法律系畢業，因愛慕同校、介紹他進直銷公司的施姓男子，黃向施表白遭拒，2022年10月20日躲在施租屋處，持刀刺死對方。台中地檢署2023年1月4日依殺人、侵入住宅罪嫌起訴黃，1月5日送審繫屬台中地院，成為國民法官新制上路後全台第一起案件。

中院開庭期間檢辯攻防激烈，準備程序開7次以上，途中又送精神鑑定等，審理將近1年直至2023年12月29日，國民法庭才依殺人罪判黃男無期徒刑。黃不服上訴，台中高分院二審審理後，已排定11月27日上午10點將宣判。

施男的父母再提民事損害賠償，就扶養費、醫療及喪葬，精神撫慰金等，一共向黃男求償802萬9595元；黃男表示，他對刑事一審判決整理不爭執事實無意見，但就犯罪事實主觀部分有意見，他否認故意殺害施，認為所有傷勢都是意外刺傷、割傷造成。

黃表示，他同意給付施父母部分扶養、醫療及殯葬費，還有精神撫慰金各200萬元，一共同意給付637萬5845元。

中院民事一審查，中院刑事一審112年度國審重訴字第1號判決，依殺人罪判處黃男無期徒刑，相關判決內容黃男不爭執。

民事庭認為，黃雖仍否認殺人犯意，但根據刑事判決理由，且黃預先買長達38公分、24.5公分的2把刀，且施男左胸、左頸等要害中刀，動脈、靜脈被切斷，左胸腔遭刺入6公分，足見黃殺意甚明，確實有殺害施致死故意。

民事庭也說，刑事一審由國民法官全體參與審判，依殺人罪判他無期徒刑，認定黃是故意侵害施致死，應負損害賠償。

民事庭考量施的父母面臨兒子無端遭殺害，天人永隔難以釋懷，精神撫慰金各以250萬元適當，連同其餘費用，一共判黃應給付施父母共737萬5843元。