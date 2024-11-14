公園聊天遇酒醉街友鬧事 暴力男拳毆腳踹丟滅火器回擊

陳姓男子與友人在中壢仁祥公園聊天，被酒醉鍾姓街友頻打岔，雙方起口角及肢體衝突，見鍾男倒地，陳丟滅火器又朝鍾某頭部拳毆，遭檢方依殺人未遂罪起訴，桃園地院變更法條，改依傷害罪判刑10月，可上訴。

犯罪事實指出，34歲陳姓男子去年9月30日中午12點52分，與友人在住處附近的中壢區華祥二街的仁祥公園內談事情，因故與鍾姓街友發生爭執，陳先徒手推擠、毆擊鍾某，於鍾某倒地後，拿起一旁滅火器擲打，接著以拳頭再毆擊鍾某頭部，然後腳踩踏鍾某頭部後離去；所幸鍾某經旁人報案，送醫救治仍能生還，不過臉部受有多處撕裂傷、左側眼瞼及眼周圍開放性傷口、左眼血腫瘀傷等傷害。

陳男於法院審理期間皆坦承犯行，並有證人證詞、扣押物品、告訴人鍾某的診斷證明書、監視器錄影畫面、現場照片等證據，足認被告陳男的任意性自白與事實相符，堪以採信。

法官審酌，被告陳男僅因一時口角，竟持滅火器、徒手攻擊告訴人鍾某頭部，造成鍾某的傷勢非輕，犯後雖坦承犯行，然未與鍾某達成和解亦未賠償，兼衡被告教育程度、經濟狀況、前科素行等情狀，量處適當之刑。