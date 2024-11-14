公園聊天遇酒醉街友鬧事 暴力男拳毆腳踹丟滅火器回擊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

陳姓男子與友人在中壢仁祥公園聊天，被酒醉鍾姓街友頻打岔，雙方起口角及肢體衝突，見鍾男倒地，陳丟滅火器又朝鍾某頭部拳毆，遭檢方依殺人未遂罪起訴，桃園地院變更法條，改依傷害罪判刑10月，可上訴。

犯罪事實指出，34歲陳姓男子去年9月30日中午12點52分，與友人在住處附近的中壢區華祥二街的仁祥公園內談事情，因故與鍾姓街友發生爭執，陳先徒手推擠、毆擊鍾某，於鍾某倒地後，拿起一旁滅火器擲打，接著以拳頭再毆擊鍾某頭部，然後腳踩踏鍾某頭部後離去；所幸鍾某經旁人報案，送醫救治仍能生還，不過臉部受有多處撕裂傷、左側眼瞼及眼周圍開放性傷口、左眼血腫瘀傷等傷害。

陳男於法院審理期間皆坦承犯行，並有證人證詞、扣押物品、告訴人鍾某的診斷證明書、監視器錄影畫面、現場照片等證據，足認被告陳男的任意性自白與事實相符，堪以採信。

法官審酌，被告陳男僅因一時口角，竟持滅火器、徒手攻擊告訴人鍾某頭部，造成鍾某的傷勢非輕，犯後雖坦承犯行，然未與鍾某達成和解亦未賠償，兼衡被告教育程度、經濟狀況、前科素行等情狀，量處適當之刑。

法官也說明，檢方起訴意旨雖認被告陳男涉犯殺人未遂罪嫌。然查雙方於案發前並無任何恩怨，僅因偶然口角發生衝突，被告並無殺害鍾某的動機，被告持滅火器攻擊的行為僅有1次，之後則以拳頭、腳踹鍾某頭部；鍾某的傷勢於送醫急救縫合後，未留院觀察即自行離院，傷勢尚非危及生命，依卷內事證無從認定被告有殺人犯意，因此變更起訴法條，改以傷害罪論處。

陳男公園談事情遇鍾姓醉漢鬧事，憤而拳毆、丟滅火器及腳踹對方頭部，鍾男送醫後無礙，桃園地院改以傷害罪將陳判徒刑10月，可上訴。記者陳恩惠／翻攝
陳男公園談事情遇鍾姓醉漢鬧事，憤而拳毆、丟滅火器及腳踹對方頭部，鍾男送醫後無礙，桃園地院改以傷害罪將陳判徒刑10月，可上訴。記者陳恩惠／翻攝
陳男公園談事情遇鍾姓醉漢鬧事，憤而拳毆、丟滅火器及腳踹對方頭部，鍾男送醫後無礙，桃園地院改以傷害罪將陳判徒刑10月，可上訴。記者陳恩惠／翻攝
陳男公園談事情遇鍾姓醉漢鬧事，憤而拳毆、丟滅火器及腳踹對方頭部，鍾男送醫後無礙，桃園地院改以傷害罪將陳判徒刑10月，可上訴。記者陳恩惠／翻攝
陳男公園談事情遇鍾姓醉漢鬧事，憤而拳毆、丟滅火器及腳踹對方頭部，鍾男送醫後無礙，桃園地院改以傷害罪將陳判徒刑10月，可上訴。記者陳恩惠／翻攝
陳男公園談事情遇鍾姓醉漢鬧事，憤而拳毆、丟滅火器及腳踹對方頭部，鍾男送醫後無礙，桃園地院改以傷害罪將陳判徒刑10月，可上訴。記者陳恩惠／翻攝

傷害罪 殺人未遂 街友

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