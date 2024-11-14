關說違建出租牟利 桃議員遭求刑10年

桃市議員張肇良4年前涉關說龍潭農地違建案，原營業超商今年7月事發後，立刻拆除招牌搬空商品，目前已夷為平地。記者曾增勳／攝影

民進黨籍桃園市議員張肇良4年前租地搭違建遭舉報後涉嫌關說，還出租給超商牟利，時任龍潭區公所主秘的區長黃世琪及工務課陳姓技術員等非法認定違建種類而免予優先拆除，桃園地檢昨依貪汙等罪將張肇良等5人起訴，張在押中遭求刑10年，查扣239萬元沒收。

現任龍潭區長黃世琪也因行使公務上登載不實文書與貪汙圖利罪被起訴，黃昨低調表示，還在了解中，謝謝關心；桃園市長張善政說依人事規定辦理，人事處回應，收到起訴書後再研議相關懲戒。

桃檢起訴指出，張肇良2020年任桃園市政府有給職顧問時，透過2間實質經營的公司，在龍潭租地蓋鐵皮屋，打算租給超商牟利，2021年被檢舉違建並列最優先拆除。張為避免被拆，竟偽造地主陳情書向龍潭區公所陳情，時任公所主秘的黃世琪等人明知實情，將此案改列非優先拆除。

桃檢獲報指揮市調處偵辦，7月17日、9月4日發動2波搜索，張肇良7月18日被聲押獲准，檢方查出，張肇良2021年5月間將此違建以每月9萬7000元出租給連鎖超商經營，去年5月間調漲租金為10萬元，截至今年7月15日，獲得出租不法利益389萬3400元。

檢方痛斥，張肇良身為市府顧問、市議員本應盡其職責替人民服務，明知此案土地位處都市計畫的農業區內，竟偽造陳情書要求公務員變更違建類別認定，到案後推諉卸責，具體求刑10年。

龍潭區中豐路的超商違建鐵皮屋，在7月案發後立刻清空、拆除夷為平地。市府建管處表示，都市計畫區農地，除了依規定比例蓋農舍之外，其他建物都屬違建。