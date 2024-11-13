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桃園男酒駕撞死女騎士肇逃 找妻頂替警從行車紀錄器識破

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園賴姓男子今年5月間酒後駕車，行經蘆竹中興路衝撞前方林姓女騎士送醫不治，賴肇事後逃逸並叫妻頂替，警從行車紀錄器識破，賴案發後3小時測得酒精值0.67毫克，桃園地檢署依公共危險案起訴，將由國民法官專庭審理。

起訴指出，40餘歲的賴姓男子，今年5月22日下午在中壢區藍天撞球場中原店喝一整個下午的啤酒，晚上6點仍駕簡姓妻子名下的轎車上路，22分鐘後沿著蘆竹區中興路667巷巷口前時，因注意力受酒精影響，竟駕車衝撞同向前方林姓女騎士。

林女遭輾壓在地，造成林女頸椎骨折、兩側多處肋骨骨折、肺臟挫裂傷及塌陷、心臟破裂及多處裂傷、主動脈上段裂傷、肝臟嚴重破碎、脾臟和腸繫膜裂傷，路人呼救將林女送醫，急救至晚上7點30分因多器官挫裂傷死亡。

詎料，賴男肇事致人於死後，不僅未對傷者施以必要救護或報警就逃回家，警方到場調監視器查得肇事車輛通知車主簡女到醫院，簡女駕著肇事車輛搭載丈夫賴男前去，賴命妻子頂替，向警方承認為肇事駕駛；經警當場調閱行車紀錄器發現肇事者實為賴男，當晚近8點，賴男酒測值仍高達0.67毫克。

檢方偵結，將賴男依公共危險罪的吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上駕駛動力交通工具致人於死，以及肇事致人於死而逃逸等罪嫌起訴，由於符合國民法官法「故意犯罪因而發生死亡結果」類型，桃園地院將開國民法官專庭。至於賴妻簡姓女子涉及頂替罪嫌另案偵辦中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園賴姓男子酒駕撞死女騎士後肇逃，並叫妻子頂替，桃園地檢署偵結，依公共危險案起訴，本案將由國民法官專庭審理。記者陳恩惠／攝影
桃園賴姓男子酒駕撞死女騎士後肇逃，並叫妻子頂替，桃園地檢署偵結，依公共危險案起訴，本案將由國民法官專庭審理。記者陳恩惠／攝影

國民法官 桃園地檢署 肇逃 酒駕

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