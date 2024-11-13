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四字國罵辱員警二審改判無罪 彰地院判決理由曝

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣陳姓男子不滿遭自來水公司車輛擦撞，站在車道上拿警棍攔截鄭姓駕駛員，員警到場處理，被陳男用國罵「問候媽媽」，一審判決兩罪拘役合計50天，陳男不服上訴，二審侮辱公務員部分改判無罪，妨害鄭員自由通行權仍維持判決拘役30日。可上訴。

判決書指出，陳男今年1月間站在自來水公司第11區管理處某營運所前車道，持警棍攔截自來水公司車輛，靠近駕駛座並不停揮舞鐵棍，員警據報趕到，被陳男用國罵辱罵兩次，員警依妨害通行自由權、侮辱公務員罪移送偵辦，一審判依強制罪判處拘役30日、侮辱公務員罪處拘役30日，均得易科罰金。

陳男不服上訴，辯稱他持的是伸縮鐵棍不是警棍，問完開車的鄭姓技術士昨天下午何為擦撞他，是不是故意的，問完後就走到牆邊，是鄭員不肯離開，但坦承辱罵員警兩次。

法院認為，陳男手持警棍攔截鄭員駕駛的小貨車，又在駕駛座旁徘徊，使之害怕、感受威脅而停下車輛，不敢輕舉動，只能報警等待警察到場處理等情，誠屬可信；涉嫌辱罵員警「四字經」，為單純口頭抱怨或出於一時情緒反應的言語辱罵，雖會造成公務員不悅或心理壓力，但無足以影響公務員執行公務的情形，自難以侮辱公務員罪相繩，因此認陳男上訴為有理由，撤銷原判決侮辱公務員罪及定應執行部分。

至於陳男強制罪拘役30日，得易科罰金，地方法院認為此事用法均無違誤，量刑亦屬妥適。被告提起上訴，並無理由，應予駁回。

公務員 水公司 車道

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