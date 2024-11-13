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否認姦殺女大生！呂金鎧聲再更一審 共犯因憲法法庭判決有機會逃死

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

麵包師呂金鎧被控姦殺范姓女大學生，台灣高等法院更六審判刑20年，他喊冤，但不想受訟累而沒再上訴。高院審理同案被告陳錫卿更七審，新的鑑定技術認定呂未參與，呂入獄至19年多才假釋，他聲請再審，高院去年底裁定開始再審但遭最高法院撤銷。高院聲再更一審今開訊問庭，因涉及性侵，審理不公開。

1993年12月下旬，范姓女大學生想應徵家教，後來被發現在呂金鎧（67歲）居住處遭性侵殺害。呂先前因竊盜案入監，結識陳錫卿，呂1993年11月出獄後受僱、在中和一家西點麵包店擔任師傅，同年12月17日陳也獲假釋，借住在呂租屋處。

呂被控向陳錫卿提議找女人到租屋處玩樂，當年12月22日，從報紙分類廣告打電話到一家家教中心，佯稱有女兒想補英文，希望聘請女家教。中興大學財稅系四年級范姓女學生中計，到呂租屋處討論家教計費方式，卻遭性侵，歹徒用衛生褲勒死范女。

提供呂租屋處的吳姓麵包店老闆翌日發現屍體，連忙報警，1994年1月日警方先後逮捕陳錫卿、呂金鎧。呂在更六審時說，晚上9點半才回家，案發時不在現場，回家時不知被害人死在家裡，當天沒遇到陳錫卿，命案與他無關，是「警察刑求才承認涉案」，現場表演的作案過程是檢察官叫警察示範，要他們模仿。更六審判呂20年徒刑，陳死刑，呂未上訴。

陳錫卿仍上訴，更七審時因DNA技術進步，能做到16組基因型鑑定，鑑定雖與陳一樣，但卻與呂不符。2006年更七審改認定是陳錫卿一人犯案，呂未參與，但呂金鎧已入獄；從羈押到服刑，呂被關了19個年頭。

呂聲請再審，高院前審認為刑事警察局法醫室以最新PCR-STR、16個基因位的DNA技術實施鑑定，確認被害人陰道內精子細胞的DNA與陳錫卿相同，與呂金鎧不同，且呂指警方對他刑求「非完全無稽」，再審視宜蘭縣警局鑑識科出具的犯罪現場重建鑑定報告，並參酌陳錫卿先後供述，顯示陳不利呂的供述有疑問，2023年12月19日裁定「開始再審」。

高檢署不服，提抗告。最高法院指陳錫卿的證詞已說明呂當天的角色是「負責按壓被害人讓他性侵」，且陳才性侵完就拿范姓女學生的衛生褲勒頸打結讓她窒息，被害人陰道內精子細胞的DNA自然只有陳的，呂雖然沒直接性侵，也恐是共犯，本案有須再調查的事由，今年5月16日發回高院更為裁定。

是否該開啟再審，高院聲再更一審今行訊問，但不公開審理；若又裁定開始再審，檢方仍可抗告。

原本因犯強制性交而故意殺人的陳錫卿，因憲法法庭限縮死刑適用範圍，有機會逃死。

陳錫卿、呂金鎧（右）1993年12月下旬以「應徵家教」名義設局誘騙中興大學財稅系四年級范姓女學生應徵，范女卻遭性侵殺害。陳錫卿被判死刑定讞未執行，還聲請死刑違憲憲法審查；被判刑20年的呂金鎧聲請再審，台灣高等法院去年底裁定開始再審，但最高法院撤銷，高院聲再更一審今開庭。圖／聯合報系資料照
陳錫卿、呂金鎧（右）1993年12月下旬以「應徵家教」名義設局誘騙中興大學財稅系四年級范姓女學生應徵，范女卻遭性侵殺害。陳錫卿被判死刑定讞未執行，還聲請死刑違憲憲法審查；被判刑20年的呂金鎧聲請再審，台灣高等法院去年底裁定開始再審，但最高法院撤銷，高院聲再更一審今開庭。圖／聯合報系資料照

家教 性侵 憲法法庭 死刑

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