快訊

賴總統：「波波牙醫」每年回台實習50名 政府承諾不提高

川普重返白宮…市場憂影響台積電 金管會報告出爐

台鐵員工又遇暴力事件！乘客車上抽菸遭勸 竟壓制車長到站才脫手

逆轉！高雄淹水害愛子摔圳溝溺斃 父母國賠告贏市府、農業部

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

歐姓男子2020年5月22日騎機車摔落圳溝死亡，歐男父母親質疑高雄市政府、農業部農田水利署等單位沒設置護欄害死他們兒子，合計向市府、農水署求償725萬元，高雄地院審理時，認定公部門無疏失，判父母敗訴，高雄高分院今宣判，認定公部門有疏失，判賠父母共132萬元。可上訴。

2020年5月22日下午1時許，高雄市降下暴雨，歐男騎機車行經湖內區民族街鐵道巷產業道路，因當時大雨造成該路段淹水，歐男騎車不慎遭水流沖入路旁的圳溝，被救出時已明顯溺斃死亡。

事後歐男父母發現當天降雨時，公部門未畫設警戒區域，且他們兒子摔落的圳溝未設置護欄防護，導致愛子無辜喪命，認為高雄市政府、市府養工處及農田水利署均有疏失，合計向3單位求償725萬元。

高雄地院審理時，法官檢視事故現場狀況，認為高雄市政府、市府養工處及農田水利署應無疏於管理或注意情事，判歐男父母親敗訴。

歐男父母不服上訴，高雄高分院今宣判，合議庭認為，事發溝渠若遇到大雨滿溢，若無設置護欄、短牆，水溢至道路時，就可能使道路及溝渠界線不明，使人不幸失足跌落。

合議庭認定，該道路屬市區道路，農水署則為溝渠管理者，負責管養的養工處及農水署，應有設置護欄防止用路人掉落的必要，但兩單位卻未設置，有管理上的欠缺，與歐男死亡存在因果關係，應負連帶賠償責任。

不過，考量當時大雨已造成該路段不易通行，歐男仍繼續騎車往前，也要付5成過失責任，計算父母親求償金額後，判養工處、農水署應就疏失部分，賠償歐男母親72萬1300元、父親60萬元，合計132萬餘元。可上訴。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

國賠 父母 農業部 高雄市

延伸閱讀

苗縣大貨車司機恍神撞毀西濱施工護欄 箱裝飲品撲街

台61線後龍段駕駛疑恍神 貨車自撞護欄飲料散落

遊蕩犬貓不減反增 農業部將研擬餵食的相關罰則

「班班有鮮乳」不勉強參與 教團批農業部非常不負責任

相關新聞

否認姦殺女大生！呂金鎧聲再更一審 共犯因憲法法庭判決有機會逃死

麵包師呂金鎧被控姦殺范姓女大學生，台灣高等法院更六審判刑20年，他喊冤，但不想受訟累而沒再上訴。高院審理同案被告陳錫卿更...

台中男勒死前妻...下跪向岳父道歉 國民法官判他13年

台中許姓男子和葉姓前妻離婚後仍同居，因得知葉有新對象竟拉扯、強吻，後談判口角竟活活勒死對方，犯後報案稱「我把老婆勒斃了」...

桃園男酒駕撞死女騎士肇逃 找妻頂替警從行車紀錄器識破

桃園賴姓男子今年5月間酒後駕車，行經蘆竹中興路衝撞前方林姓女騎士送醫不治，賴肇事後逃逸並叫妻頂替，警從行車紀錄器識破，賴...

四字國罵辱員警二審改判無罪 彰地院判決理由曝

彰化縣陳姓男子不滿遭自來水公司車輛擦撞，站在車道上拿警棍攔截鄭姓駕駛員，員警到場處理，被陳男用國罵「問候媽媽」，一審判決...

逆轉！高雄淹水害愛子摔圳溝溺斃 父母國賠告贏市府、農業部

歐姓男子2020年5月22日騎機車摔落圳溝死亡，歐男父母親質疑高雄市政府、農業部農田水利署等單位沒設置護欄害死他們兒子，...

圓山花博市集爆外國酒客打保全 警方：是美國人「非AIT官員」

台北市中山區圓山花博MAJI市集，日前才被台北市議員陳怡君批評髒亂不堪、到處被塗鴉，噪音惱人，仿佛大型夜店，如今傳出發生酒後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。