逆轉！高雄淹水害愛子摔圳溝溺斃 父母國賠告贏市府、農業部

歐姓男子2020年5月22日騎機車摔落圳溝死亡，歐男父母親質疑高雄市政府、農業部農田水利署等單位沒設置護欄害死他們兒子，合計向市府、農水署求償725萬元，高雄地院審理時，認定公部門無疏失，判父母敗訴，高雄高分院今宣判，認定公部門有疏失，判賠父母共132萬元。可上訴。

2020年5月22日下午1時許，高雄市降下暴雨，歐男騎機車行經湖內區民族街鐵道巷產業道路，因當時大雨造成該路段淹水，歐男騎車不慎遭水流沖入路旁的圳溝，被救出時已明顯溺斃死亡。

事後歐男父母發現當天降雨時，公部門未畫設警戒區域，且他們兒子摔落的圳溝未設置護欄防護，導致愛子無辜喪命，認為高雄市政府、市府養工處及農田水利署均有疏失，合計向3單位求償725萬元。

高雄地院審理時，法官檢視事故現場狀況，認為高雄市政府、市府養工處及農田水利署應無疏於管理或注意情事，判歐男父母親敗訴。

歐男父母不服上訴，高雄高分院今宣判，合議庭認為，事發溝渠若遇到大雨滿溢，若無設置護欄、短牆，水溢至道路時，就可能使道路及溝渠界線不明，使人不幸失足跌落。

合議庭認定，該道路屬市區道路，農水署則為溝渠管理者，負責管養的養工處及農水署，應有設置護欄防止用路人掉落的必要，但兩單位卻未設置，有管理上的欠缺，與歐男死亡存在因果關係，應負連帶賠償責任。