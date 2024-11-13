台東民眾10個月遭詐逾億 警統計8成是假投資

台東今年至10月底，民眾遭詐金額1億2300萬元，恐難追回，引台東縣議會關切；台東縣警察局統計，其中以假投資詐騙最多，民眾遭詐上億，占總財損81.87%，除結合70家金融單位反詐協作，也邀藝人「黑面大哥」宣導拆解。

詐騙集團無孔不入，造成民眾嚴重損失，引起民意代表關注，近日台東縣議會進行定期大會，也成縣議員質詢焦點。

民進黨縣議員簡維國昨日質詢警察局長梁東山時表示，台灣詐騙橫行，政府也宣導多年，但詐騙案不減反增，甚至因網路發達，詐騙集團假冒名人網站，也有假冒名產販售商品，詐騙手法層出不窮、五花八門，利用民眾貪小便宜及想賺錢心理，先取得民眾信任，然後逐步施展詐騙手段，騙取民眾辛苦錢。

他要求警察局除加強宣導提醒民眾要有反詐騙常識外，也要跟金融機構合作，當民眾要匯款時須加以關心了解其匯款動機是什麼，如果有疑慮就要加以勸阻以防被詐騙；對於阻詐有功人員，也要給予獎金鼓勵，建議獎金金額要提高，才會增加協助阻詐動力。

簡維國今天接受中央社記者訪問表示，台東縣警察局提供給他的訊息，今年1月至10月警方受理524件詐騙相關案件，總計被詐騙金額高達新台幣1億2300餘萬元，其中又以假投資詐騙占最多筆計有182件，金額逾1億，要追回也相當不容易。

台東縣警察局回應表示，台東縣1至10月詐騙案件共有524件，其中「假投資」手法佔了34.73%，約受理180 餘件；接著是「假網拍」、「解除分期付款」、「佯稱代辦貸款」及「猜猜我是誰」，光是這5大詐騙手法就佔整體66.6%；而詐騙總財損高達新台幣1億2300萬餘元，財損部分以「假投資」詐騙最多，民眾遭詐1億餘元，佔總財損81.87%，可見民眾對於「假投資」詐騙手法，較無抵抗力。

警察局表示，詐騙最後一道防線就是「金融機構」，警方與台東縣70家金融機構共組「反詐協作平台LINE群組」，請金融機構遇有民眾高額提匯款、短時間內頻繁交易等特徵，適時關心民眾是否遭詐，並立即通報警方到場；另外，透過與金融機構合作，今年已成功攔阻詐騙共87次，守護民眾財產約4200萬餘元。

警察局日前也特別邀請台東在地知名藝人「黑面大哥」林郁順回故鄉宣導反詐騙，利用錄影、直播方式向「黑面大哥」廣大粉絲及台東在地鄉親宣導最新反詐資訊，守護荷包。

「黑面大哥」在影片中表示，身為台東人，聽到台東鄉親被詐騙，心裡都很難受，因此特別抽空與台東縣警察局合作宣導，藉由自身影響力宣導反詐騙，影片中除請梁東山向民眾報告台東縣詐欺現況外，也請刑警大隊長葉明鐘拆解詐欺手法。