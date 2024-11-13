圓山花博市集爆外國酒客打保全 警方：是美國人「非AIT官員」

台北市中山區圓山花博MAJI市集，日前才被台北市議員陳怡君批評髒亂不堪、到處被塗鴉，噪音惱人，仿佛大型夜店，如今傳出發生酒後衝突，而涉案人士更疑似是美國在台協會AIT官員。對此，北市警方指出，涉案人確實是一名美籍男子，經查並非AIT官員，他只是遊客。

中山警方指出，10日凌晨4時許獲報糾紛案，一名34歲美國籍男子在圓山花博酒醉，跟其他民眾發生口角，在場園區保全18歲劉姓男子上前制止，孰料反遭毆打，保全劉男立刻把美籍男子壓制在地並報警。

警方指出，該名美籍男子因飲酒情緒失控，且不斷咆哮，因現場傷害事證明確，依傷害罪現行犯逮捕帶回派出所偵詢；事後製作偵詢筆錄，被害者劉男表示，有收到對方和解誠意，欲撤銷傷害告訴，警方事後跟檢察官聯繫，確認因和解所以不解送。

有媒體獨家報導稱，該名男子是美國在台協會AIT官員，事後不解送，離開派出所還被國防部一名將軍接走。對此，中山警方指出，該名美籍男子是持觀光簽證來台，並非AIT官員；至於國防部將軍接走一事，警方表示，離開時確實有友人去派出所探視，但沒有查證身分，無法證實。

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