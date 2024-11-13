快訊

天兔颱風估明發海陸警 暴風圈恐觸2地降雨熱區曝光

台北市白天比晚上多65萬人 超出人數以「這一區」最多

「新新併」送件卡關？ 台新金、新光金發布4點聯合聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

圓山花博市集爆外國酒客打保全 警方：是美國人「非AIT官員」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市中山區圓山花博MAJI市集，日前才被台北市議員陳怡君批評髒亂不堪、到處被塗鴉，噪音惱人，仿佛大型夜店，如今傳出發生酒後衝突，而涉案人士更疑似是美國在台協會AIT官員。對此，北市警方指出，涉案人確實是一名美籍男子，經查並非AIT官員，他只是遊客。

中山警方指出，10日凌晨4時許獲報糾紛案，一名34歲美國籍男子在圓山花博酒醉，跟其他民眾發生口角，在場園區保全18歲劉姓男子上前制止，孰料反遭毆打，保全劉男立刻把美籍男子壓制在地並報警。

警方指出，該名美籍男子因飲酒情緒失控，且不斷咆哮，因現場傷害事證明確，依傷害罪現行犯逮捕帶回派出所偵詢；事後製作偵詢筆錄，被害者劉男表示，有收到對方和解誠意，欲撤銷傷害告訴，警方事後跟檢察官聯繫，確認因和解所以不解送。

有媒體獨家報導稱，該名男子是美國在台協會AIT官員，事後不解送，離開派出所還被國防部一名將軍接走。對此，中山警方指出，該名美籍男子是持觀光簽證來台，並非AIT官員；至於國防部將軍接走一事，警方表示，離開時確實有友人去派出所探視，但沒有查證身分，無法證實。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圓山花博MAJI市集酒吧林立，日前傳出一名美籍酒客動手毆打保全，遭壓制逮捕。記者翁至成／翻攝
圓山花博MAJI市集酒吧林立，日前傳出一名美籍酒客動手毆打保全，遭壓制逮捕。記者翁至成／翻攝
MAJI MAJI集食行樂內的異國酒吧。記者邱書昱／攝影
MAJI MAJI集食行樂內的異國酒吧。記者邱書昱／攝影

保全 北市 花博

延伸閱讀

凌晨四點還在嗨…圓山花博成「台版蘭桂坊」 產發局出手了

議員批花博飲食區變大型夜店現噪音菸害 北市稽查

北市圓山花博公園變大型夜店？噪音、髒亂、廁所陰森挨批像鬼屋

影／大巨蛋漏水怒槓蔣萬安 議員狂問16次「罰了沒有？」

相關新聞

台中男勒死前妻...下跪向岳父道歉 國民法官判他13年

台中許姓男子和葉姓前妻離婚後仍同居，因得知葉有新對象竟拉扯、強吻，後談判口角竟活活勒死對方，犯後報案稱「我把老婆勒斃了」...

逆轉！高雄淹水害愛子摔圳溝溺斃 父母國賠告贏市府、農業部

歐姓男子2020年5月22日騎機車摔落圳溝死亡，歐男父母親質疑高雄市政府、農業部農田水利署等單位沒設置護欄害死他們兒子，...

圓山花博市集爆外國酒客打保全 警方：是美國人「非AIT官員」

台北市中山區圓山花博MAJI市集，日前才被台北市議員陳怡君批評髒亂不堪、到處被塗鴉，噪音惱人，仿佛大型夜店，如今傳出發生酒後...

桃園龍潭區長涉市議員張肇良關說案被訴 區長這樣說

桃園市議員張肇良4年前擔任市府顧問期間，向龍潭區公關說農地違建案，桃園地檢署偵結起訴，並將時任龍潭區公所主任秘書的現任區...

張肇良關說違建起訴求刑 現況超商已拆變回空地

桃園市議員張肇良4年前擔任市府顧問期間，涉嫌關說龍潭區1處農地違建案，桃園地檢署今天將張肇良等人提起公訴，目前該違建已遭...

刺穿裝潢、打碎馬桶牆亂塗鴉 2400萬新屋遭前媳婦搞毀

台中卓姓女子和邱姓前夫感情觸礁，邱把原2人同住的高級公寓賣給爸爸後提告命她搬出，卓離開前竟破壞裝潢報復，當地里長都證稱，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。