快訊

桃園義消出勤民宅捕蜂...遭大批虎頭蜂群攻擊 1義消身亡

南投棒球教練18年來猥褻、性侵22名國小球員 法院重判13年

否認對美軍購4800億 顧立雄：國防部沒提清單

醫師挺柯文哲稱「100％冤獄」 籲陳佩琪代夫出征

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民眾黨主席柯文哲（左）涉入京華城弊案遭羈押禁見，柯文哲妻子陳佩琪也遭二度約談。本報資料照片
民眾黨主席柯文哲（左）涉入京華城弊案遭羈押禁見，柯文哲妻子陳佩琪也遭二度約談。本報資料照片

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，並裁定延押，今延押後首度遭提訊，竟頂著大光頭，引發關注。醫師、時事評論家沈政男針對柯遭延押，他篤定是百分百的冤獄，但要柯繼續坐牢讓關他的人感到心虛，陳佩琪則要做好代夫出征的準備。

沈政男指出，柯文哲延押不抗告，與他先前建議一樣，看其他人抗告結果，就不必跟台灣司法玩羞辱人的遊戲。而北檢就是想追出，除「210小虎」與「1500小沈」外的收賄金流，巴望著「橘子」回來，告訴他們其他金流，不然已一籌莫展。

而北檢再次約談陳佩琪、首次約談黃珊珊，又得到什麼新的資料？他等著看起訴書。並強調，北檢看起來就是要用圖利罪與收賄罪來起訴柯文哲，這是確定的，因此，不用再理會北檢，應付就可以了；起訴後，柯文哲可能要面對「重金交保」。

不過，沈政男建議柯文哲，「就不要拿錢出來交保，就讓他們繼續關！這事情的本質就是百分百的冤獄，但民意還有5成以上不這麼認為，現在要做的是爭取民眾認同，而繼續坐牢就是最好的方法。坐牢坐到，讓那些關你的人，感到心虛。」

沈政男進一步表示，柯文哲要面對的，絕對不是司法，而是要面對2026、2028的選舉，把2026與2028的選舉，選到最好到時候；若柯文哲還在坐牢，就需要陳佩琪代夫出征了，至少選區域立法委員，而選市長與總統，也未嘗不可！

而陳佩琪完全知道根本就沒有貪污與收賄，從她的角度講給民眾聽，會比柯文哲更有說服力。且民眾黨至少還有13%支持度，在2028仍會有關鍵立委席次，若能藉著京華城冤獄案，爭取更多支持，對台灣政治的影響就更大。

柯文哲 沈政男 陳佩琪

延伸閱讀

柯文哲光頭應訊 心理師分析突然剃髮背後3大原因

璩美鳳控柯文哲騷擾已逾告訴期 律師：類似案件仍可依這法律申訴

柯文哲剃光頭應訊 王世堅：性騷案向陳佩琪懺悔

柯文哲光頭應訊 10年前自爆曾因人生灰暗剃頭

相關新聞

柯文哲剃光頭應訊 王世堅：性騷案向陳佩琪懺悔

台北地檢署今天上午提訊民眾黨主席柯文哲，柯文哲理了一個大光頭，戴著手銬，穿藍白拖步出囚車走進北檢，引發外界關注。民進黨立...

醫師挺柯文哲稱「100％冤獄」 籲陳佩琪代夫出征

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，並裁定延押，今延押後首度遭提訊，竟頂著大光頭，引發關注。醫師、時事評論家沈政男針對柯遭...

柯文哲剃光頭 民眾黨中市主委：是無奈的抗議

台北地檢署偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲今被提訊時已剃光頭。對此，民眾黨台中市黨部主委江和樹解讀說，這是無奈的抗議，不然...

柯文哲剃光頭為性騷案懺悔？林延鳳酸很表象

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，今上午被提訊，下囚車曝光光頭新造型。民進黨北市議員林延鳳認為，天氣變冷，柯剃光頭是一個很奇怪...

獨／柯文哲剃光頭代表什麼？ 蔡壁如：修身養性從頭來過

民眾黨主席柯文哲在獄中理光頭畫面曝光，引起驚呼和猜測，台中市府市政顧問蔡壁如今天聽到光頭說法訝異問「真的嗎？」，她先開玩...

柯文哲自願落髮「依法」處理 昔邱義仁羈押也曾剃髮

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率案羈押禁見，進入偵查第2押期，台北地檢署今天第8度提訊柯出庭，柯解送步下囚車時仍上手銬，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。