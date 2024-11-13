醫師挺柯文哲稱「100％冤獄」 籲陳佩琪代夫出征

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，並裁定延押，今延押後首度遭提訊，竟頂著大光頭，引發關注。醫師、時事評論家沈政男針對柯遭延押，他篤定是百分百的冤獄，但要柯繼續坐牢讓關他的人感到心虛，陳佩琪則要做好代夫出征的準備。

沈政男指出，柯文哲延押不抗告，與他先前建議一樣，看其他人抗告結果，就不必跟台灣司法玩羞辱人的遊戲。而北檢就是想追出，除「210小虎」與「1500小沈」外的收賄金流，巴望著「橘子」回來，告訴他們其他金流，不然已一籌莫展。

而北檢再次約談陳佩琪、首次約談黃珊珊，又得到什麼新的資料？他等著看起訴書。並強調，北檢看起來就是要用圖利罪與收賄罪來起訴柯文哲，這是確定的，因此，不用再理會北檢，應付就可以了；起訴後，柯文哲可能要面對「重金交保」。

不過，沈政男建議柯文哲，「就不要拿錢出來交保，就讓他們繼續關！這事情的本質就是百分百的冤獄，但民意還有5成以上不這麼認為，現在要做的是爭取民眾認同，而繼續坐牢就是最好的方法。坐牢坐到，讓那些關你的人，感到心虛。」

沈政男進一步表示，柯文哲要面對的，絕對不是司法，而是要面對2026、2028的選舉，把2026與2028的選舉，選到最好到時候；若柯文哲還在坐牢，就需要陳佩琪代夫出征了，至少選區域立法委員，而選市長與總統，也未嘗不可！

而陳佩琪完全知道根本就沒有貪污與收賄，從她的角度講給民眾聽，會比柯文哲更有說服力。且民眾黨至少還有13%支持度，在2028仍會有關鍵立委席次，若能藉著京華城冤獄案，爭取更多支持，對台灣政治的影響就更大。