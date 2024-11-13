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台中男勒死前妻...下跪向岳父道歉 國民法官判他13年
台中許姓男子和葉姓前妻離婚後仍同居，因得知葉有新對象竟拉扯、強吻，後談判口角竟活活勒死對方，犯後報案稱「我把老婆勒斃了」；台中地院國民法庭經2天密集審理，許昨也當庭向葉女的爸爸下跪道歉，合議庭今中午依殺人、強制罪判許13年5月，可上訴。
台中地院國民法庭今中午宣判，依強制罪判許男5月，得易科罰金，另依殺人罪判13年。
中院周一、周二密集兩天開庭，因徐男全數坦承，對於證據不爭執，僅就量刑辯論上有所主張，昨下午辯論終結時，許男並當庭向前岳父下跪道歉。
全案由台中地檢署公訴檢察官張凱傑、林岳賢負責蒞庭，建議合議庭量處13年至14年6月；許男的辯護人則認為應構成自首減刑要件，請求量處11年。
檢方起訴指出，許男和葉女結婚10多年，同居北屯區並有2個小孩，去年1月6日2人協議離婚但仍同居。許男7月趁著葉女外出偷看她筆記型電腦，發現葉和另名劉姓男子LINE對話，得知雙方正在交往，未料許看到一半葉正好回家，被目睹偷看訊息立即阻止。
許卻激動抱住葉阻止她離去，還強吻、拔掉1樓監視器主機的電源，葉隔天通報遭家暴，後在父母協調下，約定許男於同月26日搬離。
但許男至7月28日仍未依約搬出，當晚又趁葉外出寄送包裹，再度拔掉1樓監視器電源，晚上9點多等葉回家再將鐵門放下要她談判，2人沒講多久就爆發衝突。
許見葉女打算報警，竟以右手猛力勾住葉的脖子，直到見她不再抵抗才鬆手，最終導致葉女因窒息昏迷，許男見狀一度愣在現場，直到晚上10點多才主動打電話向警方報案稱「我剛剛把老婆勒斃」，檢方偵結依殺人等罪嫌起訴許。
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