桃園龍潭區長涉市議員張肇良關說案被訴 區長這樣說

桃園市議員張肇良4年前擔任市府顧問期間，向龍潭區公關說農地違建案，桃園地檢署偵結起訴，並將時任龍潭區公所主任秘書的現任區長黃世琪等人以配合張的請託變更違建類別認定起訴重重量刑，黃世琪今天上午獲知表示，他還在了解中，謝謝外界關心。

市議員張肇良4年前在龍潭區中豐路1處農地租地搭建違建遭舉報，檢方指出，張肇良向龍潭區公所關說，時任主任秘書的現任區長黃世琪及工務課陳姓技術員等人非法認定違建種類而免予優先拆除，圖利張出租牟利，檢方將張肇良等人依貪汙等罪起訴，張求刑10年，查扣239萬元沒收，黃世琪、周姓僱員等人當時屬公務員，依張肇良請託變更違建類別認定，檢方建請對黃世琪、周男等人從重量刑。 龍潭農地違建關說案，桃園市議員張肇良起訴求刑，龍潭區長黃世琪同案被起訴，違建鐵皮屋已拆除。記者曾增勳／攝影