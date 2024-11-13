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反對憲法訴訟法修法 北律：傷害人權與民主發展

中央社／ 台北13日電

國民黨立委提案修正憲法訴訟法，台北律師公會今天發表聲明，該草案不合理提高大法官參與的評議門檻，並在大法官人數嚴重不足額現況下癱瘓憲法法庭，傷害台灣人權與民主發展。

聲明表示，草案第4條將大法官「現有總額」改為「法定總額 （15人）」，並同時修正第30條及第43條，要求須有法定總額2/3（10人）參與評議才能做出判決或暫時處分。

由於草案對大法官缺額沒有任何過渡安排，若大法官因辭職、死亡、立法院遲不行使同意權等情形而少於10人，將因人數不足而完全無法開會評議與做成裁判，大法官透過解釋憲法定紛止爭、保障人民基本權及維護憲政秩序的功能無疑將完全停擺。

目前大法官因立法院未行使同意權而僅有8名，若因該草案通過而陷入癱瘓，將導致嚴重的憲政危機。

聲明指出，不管是過去大法官解釋或是現在憲法訴訟的時代，人民聲請解釋憲法的案件均占大宗。現有許多人民聲請的憲法解釋案件正在憲法法庭審理中，其中不乏情況緊急的暫時處分案件。該草案通過後將使人民在該等案件無從獲得救濟，此種以訴訟制度侵害人民權利的作法，北律堅決反對。

聲明表示，目前行政權與立法權分屬不同政黨，彼此進行政治攻防亦可想見，但不應以人民權利與憲政制度運行為籌碼。當下行政權與立法權間高度緊張，制度上更需要司法權適時定紛止爭，確保各憲政機關均應依照憲法運作。一個癱瘓的憲法法庭將同時使立法權與行政權失去最後制衡的力量，而使不同政黨的傾軋更加劇烈而無法控制，嚴重戕害台灣憲政秩序。

聲明指出，基於權力分立制衡之維繫與人民權利之保障，北律反對此次憲法訴訟法修正草案，呼籲立法院各該立法委員本於憲法職責撤回提案與拒絕通過該草案。律師捍衛人權的使命沒有一刻停歇，而憲法法庭也一刻不能停擺。

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