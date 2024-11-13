張肇良關說違建起訴求刑 現況超商已拆變回空地

桃園市議員張肇良4年前擔任市府顧問期間，涉嫌關說龍潭區1處農地違建案，桃園地檢署今天將張肇良等人提起公訴，目前該違建已遭拆除為一塊水泥空地，市府建管處今天上午表示，該都市計畫區農地違建案，今年7月該案發生後由承租超商自行拆除。

桃園地檢署偵辦張肇良涉嫌關說龍潭區龍潭區中豐路1處A0類違建案，桃園地院將聲押禁見至今，桃園地檢署偵結將張肇良等人依違反貪汙罪條例等罪提起公訴，張肇良求刑10年，查扣239萬元沒收。