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張肇良關說違建起訴求刑 現況超商已拆變回空地
桃園市議員張肇良4年前擔任市府顧問期間，涉嫌關說龍潭區1處農地違建案，桃園地檢署今天將張肇良等人提起公訴，目前該違建已遭拆除為一塊水泥空地，市府建管處今天上午表示，該都市計畫區農地違建案，今年7月該案發生後由承租超商自行拆除。
桃園地檢署偵辦張肇良涉嫌關說龍潭區龍潭區中豐路1處A0類違建案，桃園地院將聲押禁見至今，桃園地檢署偵結將張肇良等人依違反貪汙罪條例等罪提起公訴，張肇良求刑10年，查扣239萬元沒收。
涉案關鍵的龍潭區中豐路的用地，原本租用的超商一樓鐵皮屋，如今超商鐵皮屋全部拆除空空，留下一大塊水泥地。市府建管處表示，該用地依土地使用分區為都市計畫區農地，基於農地農用規定，該地可以依規定比例蓋農舍之外，其他所蓋建物都屬違建。
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