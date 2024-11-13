刺穿裝潢、打碎馬桶牆亂塗鴉 2400萬新屋遭前媳婦搞毀

台中卓姓女子和邱姓前夫感情觸礁，邱把原2人同住的高級公寓賣給爸爸後提告命她搬出，卓離開前竟破壞裝潢報復，當地里長都證稱，目睹每面牆都被亂塗鴉、裝潢遭打穿，電動馬桶也碎裂，經邱父求償487萬元，法院計算折舊後判卓應給付邱父111萬元，可上訴。

邱父控訴，卓女原是他媳婦，兒子和卓20202月搬進北區1棟高級社區大樓，後來夫妻感情不睦兒子同年7月就搬出去，留下卓和小孩同住，自己2021年9月花2400萬元和兒子買下該房且辦理移轉登記完畢，並起訴卓女遷讓返還該屋，法院判卓敗訴，應將房屋遷讓返還他。

邱父表示，直到2023年6月卓女才搬出，他會同兒子、當地里長及物業人員進入房屋，卻驚見內部裝潢都遭卓女破壞，他委由設計公司勘查，評估包括拆除、清運、系統傢俱更新、更換廚房、重新油漆、玄關、天花板、鋁門、電線迴路等大量工程，需耗資487萬元，對卓全額求償。

卓女抗辯稱，他遷讓房屋敗訴後就搬家，為尋覓新家、小孩就學問題，已無心毀損房子裝潢，且邱直到2023年10月才對她提民事求償，無法排除是邱或第三人破壞，就算有重新裝潢也應計算折舊。

台中地院查，邱男和卓女離婚後，把房子賣給爸爸，並起訴命卓女搬出，可見邱、卓關係已達非常惡劣程度，卓確有毀損房屋裝潢動機。

法院根據對話，發現邱曾傳訊說「希望妳3天內搬離爸爸的房屋，否則請警方、管委會來強制妳搬離，並要求相關損害賠償」，還交代她說「不要破壞屋內任何物件。」卓則回「去告吧，我身上沒錢哈」、「這樣做剛剛好而已」、「買空屋價還想要有裝潢啊，會不會想的太美。」

當地里長證稱，協助里民進屋時，發現每面牆壁都被亂塗鴉，裝潢也遭刺穿打破，地上都是碎玻璃，因為該處是新建房屋他印象很深刻。