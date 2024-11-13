纏訟16年...前三峽鎮長陳佳烜圖利旅遊業者 最終判關6年定讞

前台北縣三峽鎮鎮長陳佳烜明知旅行業者蘇貴美借牌圍標，仍讓業者壟斷鎮公所發包的旅遊採購案，案件纏訟16年，更二審依54個公務員對於監督事務圖利罪判陳6年徒刑，褫奪公權3年，案件上訴至最高法院被駁回，全案定讞。

本案爆發於2008年6月，檢方指控陳佳烜利用職權圖利佳欣旅行社及負責人蘇貴美，讓她長期壟斷鎮公所發包的旅遊採購案及社區免費公車，圖利1億餘元，共起訴75人。

檢方指出，陳佳烜2002年就任鎮長後，與他熟識的蘇貴美要求承攬公所的旅遊、社區免費公車業務，陳刻意忽略對方借牌圍標，評選時指示下屬配合，以手比數字、在白板上特定廠商名稱前打勾，還於部分旅遊標案評選前，以口頭告知或在紙條書寫廠商名稱，縣府察覺內情不單純，要求鎮公所更改發包方式，他卻不理。

案件纏訟多年，更二審依陳佳烜等人供述、卷內客觀事證，認為相關被告犯圖利罪。更二審批陳身為民選地方首長，卻未能廉潔自持、為民謀福，反因私誼而以國家經費圖私人利益，有害國家辦理採購程序公正性。