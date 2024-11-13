台南不動產公司欠稅罰633萬 停業前忙處分財產 負責人遭管收
台南下營區某不動產業公司滯欠108、109年度營利事業所得稅、交通罰鍰等633萬多元，經移送強制執行，已於今年8月停業，行政執行署台南分署追出負責人馬姓女子這2年陸續自公司帳戶提領502萬多元外，將嘉義朴子12筆土地移轉給自己及他人，馬女卻無法交代資金流向而被管收。
台南分署指出，該公司滯欠108、109年度營利事業所得稅、交通罰鍰等，經南區國稅局新營分局、台南市府交通局移送台南分署強制執行，尚欠金額合計633萬9054元。
行政執行官調查發現，馬女為公司實際負責人，自2019至2020年間起陸續自公司帳戶提領現金，合計達504萬多元，經訊問其資金流向，她供稱，帳戶是第3人持有，所以不清楚去向，後又改口稱忘記是否由第3人持有，不記得用途。
又該公司陸續將位於嘉義朴子12筆土地移轉給她及他人，經訊問其移轉原因，她稱土地過戶至個人名下是為要貸款還金主，土地過戶至他人名下則因提供土地給他公司蓋房子，房地一併移轉，錢直接匯給金主。
然而，執行官訊問土地買受人時，卻稱部分價金800萬元，由馬女親收，執行官認她陳述顯有不實。台南分署昨下午通知馬女到場，經訊問後，認定符合「顯有履行義務可能，故不履行」及「就應供強制執行財產有隱匿或處分情事」等管收事由，當場留置，並移送台南地院聲請管收，法官晚間開庭審理後裁定准予管收。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言