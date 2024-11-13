台南不動產公司欠稅罰633萬 停業前忙處分財產 負責人遭管收

台南下營區某不動產業公司滯欠108、109年度營利事業所得稅、交通罰鍰等633萬多元，經移送強制執行，已於今年8月停業，行政執行署台南分署追出負責人馬姓女子這2年陸續自公司帳戶提領502萬多元外，將嘉義朴子12筆土地移轉給自己及他人，馬女卻無法交代資金流向而被管收。

台南分署指出，該公司滯欠108、109年度營利事業所得稅、交通罰鍰等，經南區國稅局新營分局、台南市府交通局移送台南分署強制執行，尚欠金額合計633萬9054元。

行政執行官調查發現，馬女為公司實際負責人，自2019至2020年間起陸續自公司帳戶提領現金，合計達504萬多元，經訊問其資金流向，她供稱，帳戶是第3人持有，所以不清楚去向，後又改口稱忘記是否由第3人持有，不記得用途。

又該公司陸續將位於嘉義朴子12筆土地移轉給她及他人，經訊問其移轉原因，她稱土地過戶至個人名下是為要貸款還金主，土地過戶至他人名下則因提供土地給他公司蓋房子，房地一併移轉，錢直接匯給金主。