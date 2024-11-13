法務部長鄭銘謙關懷馨生人更生人 勉勵檢察官剛柔並濟

法務部指派嘉義地檢署承辦全國觀護心理師、社工師專業訓練，昨天在太保長榮文苑酒店開訓，部長鄭銘謙出席典禮，並實地關懷馨生人更生人；鄭銘謙表示，檢察官不只是打擊犯罪，更應秉持鋼柔並濟視野及溫暖人心的柔性關懷。

為充實心社相關專業知能，開拓司法保護業務可能性，讓司法保護網絡更加融合，提升處遇效益，法務部指派嘉義地檢署承辦全國觀護心理師、社工師專業訓練。

鄭銘謙表示，隨著觀護業務的多元化及工作量的增加，觀護心理師與社工師不只補充觀護人力的不足，在司法保護領域，更可以扮演著關鍵角色，運用心理輔導和社會支持，來協助需要幫助的個案。透過這次的教育訓練，一來可以提升專業，發揮更好的觀護效益，再者，跨專業合作與對話，凝聚司法保護核心價值與政策的共識，網絡夥伴彼此支援，兩者的合作以提升司法保護的效果。

鄭銘謙與保護司、高檢署台南分署檢察長黃玉垣、嘉義地檢署檢察長陳松吉、犯罪被害人保護協會嘉義分會主委林文村、更生保護會嘉義分會主委黃俊森等人前往關懷馨生人及更生人。

馨生人因車禍造成重傷，因對方未注意車前狀況，與馨生人騎乘機車發生碰撞，人車倒地，致足部截肢達到重傷害。目前裝上義肢，撐拐杖尚可行走，忍受著截肢後的不適，努力適應著義肢的不便，勉勵自己盡快回歸原本的工作。

鄭銘謙表示，「未經他人苦，莫勸他人善」，其所承受的痛苦與挑戰，是外人所無法真正體會的，檢察官不只是打擊犯罪，更應秉持鋼柔並濟視野及溫暖人心的柔性關懷，儘可能協助馨生人爭取社會資源，並於法律範疇內提供最大的支援。

另一更生人，則為家中獨子，出監後為能兼顧照顧年邁父親選擇返鄉務農，並由更生保護會嘉義分會積極輔導，協助創業圓夢貸款，使更生人得以網室栽培方式，減少天然蟲害問題；目前農作收成正常，也按期償還貸款，穩定復歸社會。