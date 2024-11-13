苗栗百斤男被譏拿不出百萬 打死前老闆一二審判10年半

苗栗林姓男子體重達115公斤，去年除夕拜年訪友時被章姓前員工譏諷「拿不出100萬元打牌」，竟激動狂毆、猛踹活活打死對方，全案為苗栗地院首件國民法官案，一審合議庭今年5月17日依傷害致死罪判林10年6月，台中高分院二審今判處駁回。

台中高分院二審今上午10點宣判，判處駁回。

檢警調查，林男曾是章男的員工兼朋友，雙方無糾紛，2023年1月22日凌晨1點多，2人在苗栗縣南庄鄉南江村因酒後爭執，林見章要開車離去，上前阻攔未果就用手肘擊破車窗，徒手毆打章頭、頸部，還強行拉下車出腳用力踢、踹章頭、胸腹部多次。

章被毆到倒地不起，在場彭姓男子極力勸阻，強行拉開林才罷手，但章被打到多處外傷、肝臟撕裂傷、脾臟破裂、腸穿孔，多處器官損傷及大量出血及出血性休克，送醫急救仍因傷重同日凌晨3點多死亡。

苗院一審時，林男均坦承不諱，有相關證詞、扣案證物及相驗報告可佐。一審以林有槍砲、恐嚇及酒駕等前科，這次又酒後故意犯罪，應加重其刑。

一審考量，林2023年除夕去拜年時，被章男譏諷拿不出100萬元來打牌而起口角，就酒後氣憤失控，其呼氣酒測值達每公升1.15毫克，林還自稱每天下班都會喝半瓶高粱、1手啤酒，可見他酒癮甚深。