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淡水警「大外割」壓制闖紅燈行人 遭傷害罪判刑3月

中央社／ 台北13日電

新北市警察局淡水分局水碓派出所吳姓員警發現行人闖紅燈，上前勸導時遭辱罵，竟以柔道「大外割」將其壓制。士院依公務員假借職務機會犯傷害罪判處吳男3月徒刑，可易科罰金。

士林地方法院判決指出，民國112年4月13日下午3時許，吳員巡邏時行經淡水中山北路一段與大信街24巷口，發現高姓男子步行闖紅燈，並逕自穿越行人穿越道。

吳員隨即上前勸導並要求高男出示身分證件，遭高男拒絕後以無線電通報請求支援；高男此時出言辱罵「不要玩這個啦、你神經病喔」並欲離去，吳員見狀上前抓住手腕制止，以柔道「大外割」壓制高男，並於事後將高男送辦。

高男提告指出，他沒有闖紅燈，走到一半號誌才變化，因吳員的壓制動作導致左側脛骨骨折及左側腓股骨骨折等。吳員則辯稱，高男腳傷是舊傷，依當時情況採取「大外割」壓制，已屬最小侵害手段。

士院勘驗吳員密錄器畫面，認定高男闖紅燈，且其行為已阻礙吳員執行查證身分的義務，使其無法順利執行公務；但高男在被壓制前行走正常，壓制後無法行動並需救護車送醫，顯見傷勢為吳員壓制所致。

士院審酌，吳員執行公務時，不思以合理手段處理，率然以逾越必要程度的手段；衡酌其基於執行交通巡邏勤務，為順利執行而與高男發生爭執，出發點尚非不合情理，並有調解意願，但因賠償金額無法達成共識，因此判處吳員可易科罰金刑3月，緩刑2年，給付高男新台幣3萬元；另依侮辱公務員罪判處高男拘役10日，緩刑2年，全案可上訴。

淡水 紅燈

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