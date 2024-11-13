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拍賣球員卡抵稅事與願違 降價對折再拍仍流標 底標曝

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

行政執行署嘉義分署雙11進行法拍，受外界矚目的王貞治簽名卡、職棒聯籃絕版球員卡等，雖然降價拍賣，最後仍流標，如今拍賣底價曝光，專家鑑定50萬元，打對折25萬但仍被認為底價過高而流標。嘉義分署表示，會不會再進行拍賣，視義務人的意願。

雲林縣李姓男子欠繳21萬餘元地價稅被移送行政執行署嘉義分署，李男主動表示願意忍痛將珍藏多年的球員卡交付法拍，希望能清償案款。拍賣的球員卡有1992年巴塞隆納奧運中華隊勇奪銀牌所有球員卡、同年旅日職業全壘打紀錄保持者王貞治訪台親筆簽名卡及海報、職棒元年至5年限量球員卡大全套及職籃元年球員卡大全套。

李男認為這些稀有球員卡皆深具收藏，應該價值不菲，嘉義分署邀請專家鑑定有50萬元價值，同意進行拍賣抵稅，但第1次拍賣流標，於是減價至25萬元。

拍賣會於雙11即11月11日（周一）上午11點，在分署拍賣室舉行，當天有不少民眾投標，結果流標，打聽底價後仍然認為價錢過高。

嘉義分署表示，李男認為鑑價過低，而且有其他財產可供執行，會不會再拿出來拍賣抵稅，還要看他願不願意。

這些球卡中以職籃元年全套450張球員卡7萬5千元最高、職棒5年全套共506張球員卡3萬元居次。因這些球員卡屬於特殊物件拍賣，直到確定流標後才得以透露底標。

分署表示，這些球員卡經專業鑑定有一定市場價值，屬特殊物件，喜歡的人肯花錢蒐藏，不喜歡的人不認為有價值，也因此，不像其他物件事前能透露底標。

行政執行署嘉義分署2次拍賣義務人珍藏的職棒、職籃聯盟絕版球員卡結果流標。圖／資料照片
行政執行署嘉義分署2次拍賣義務人珍藏的職棒、職籃聯盟絕版球員卡結果流標。圖／資料照片
1992年旅日職業全壘打紀錄保持者王貞治訪台親筆簽名卡及海報也在這次拍賣會中流標。圖／資料照片
1992年旅日職業全壘打紀錄保持者王貞治訪台親筆簽名卡及海報也在這次拍賣會中流標。圖／資料照片
行政執行署嘉義分署2次拍賣義務人珍藏的職棒、職籃聯盟絕版球員卡結果流標。圖／資料照片
行政執行署嘉義分署2次拍賣義務人珍藏的職棒、職籃聯盟絕版球員卡結果流標。圖／資料照片
行政執行署嘉義分署2次拍賣義務人珍藏的職棒、職籃聯盟絕版球員卡結果流標。圖／資料照片
行政執行署嘉義分署2次拍賣義務人珍藏的職棒、職籃聯盟絕版球員卡結果流標。圖／資料照片

嘉義 法拍 雙11

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