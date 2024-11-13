拍賣球員卡抵稅事與願違 降價對折再拍仍流標 底標曝
行政執行署嘉義分署雙11進行法拍，受外界矚目的王貞治簽名卡、職棒聯籃絕版球員卡等，雖然降價拍賣，最後仍流標，如今拍賣底價曝光，專家鑑定50萬元，打對折25萬但仍被認為底價過高而流標。嘉義分署表示，會不會再進行拍賣，視義務人的意願。
雲林縣李姓男子欠繳21萬餘元地價稅被移送行政執行署嘉義分署，李男主動表示願意忍痛將珍藏多年的球員卡交付法拍，希望能清償案款。拍賣的球員卡有1992年巴塞隆納奧運中華隊勇奪銀牌所有球員卡、同年旅日職業全壘打紀錄保持者王貞治訪台親筆簽名卡及海報、職棒元年至5年限量球員卡大全套及職籃元年球員卡大全套。
李男認為這些稀有球員卡皆深具收藏，應該價值不菲，嘉義分署邀請專家鑑定有50萬元價值，同意進行拍賣抵稅，但第1次拍賣流標，於是減價至25萬元。
拍賣會於雙11即11月11日（周一）上午11點，在分署拍賣室舉行，當天有不少民眾投標，結果流標，打聽底價後仍然認為價錢過高。
嘉義分署表示，李男認為鑑價過低，而且有其他財產可供執行，會不會再拿出來拍賣抵稅，還要看他願不願意。
這些球卡中以職籃元年全套450張球員卡7萬5千元最高、職棒5年全套共506張球員卡3萬元居次。因這些球員卡屬於特殊物件拍賣，直到確定流標後才得以透露底標。
分署表示，這些球員卡經專業鑑定有一定市場價值，屬特殊物件，喜歡的人肯花錢蒐藏，不喜歡的人不認為有價值，也因此，不像其他物件事前能透露底標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言