拍賣球員卡抵稅事與願違 降價對折再拍仍流標 底標曝

行政執行署嘉義分署雙11進行法拍，受外界矚目的王貞治簽名卡、職棒聯籃絕版球員卡等，雖然降價拍賣，最後仍流標，如今拍賣底價曝光，專家鑑定50萬元，打對折25萬但仍被認為底價過高而流標。嘉義分署表示，會不會再進行拍賣，視義務人的意願。

雲林縣李姓男子欠繳21萬餘元地價稅被移送行政執行署嘉義分署，李男主動表示願意忍痛將珍藏多年的球員卡交付法拍，希望能清償案款。拍賣的球員卡有1992年巴塞隆納奧運中華隊勇奪銀牌所有球員卡、同年旅日職業全壘打紀錄保持者王貞治訪台親筆簽名卡及海報、職棒元年至5年限量球員卡大全套及職籃元年球員卡大全套。

李男認為這些稀有球員卡皆深具收藏，應該價值不菲，嘉義分署邀請專家鑑定有50萬元價值，同意進行拍賣抵稅，但第1次拍賣流標，於是減價至25萬元。

拍賣會於雙11即11月11日（周一）上午11點，在分署拍賣室舉行，當天有不少民眾投標，結果流標，打聽底價後仍然認為價錢過高。

嘉義分署表示，李男認為鑑價過低，而且有其他財產可供執行，會不會再拿出來拍賣抵稅，還要看他願不願意。

這些球卡中以職籃元年全套450張球員卡7萬5千元最高、職棒5年全套共506張球員卡3萬元居次。因這些球員卡屬於特殊物件拍賣，直到確定流標後才得以透露底標。