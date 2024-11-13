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高雄校長偷拍同居人女兒 怕被抓..影片備份竟藏校長室

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾於高雄某國小任職的張姓校長，涉嫌在同居人家中浴室裝設針孔偷拍同居人女兒、胞妹多次，張今年4月被收押後，該校換新校長就任，結果整理辦公室時，在插座發現隨身碟，裡面均為張偷拍畫面的備份檔，高雄地院審結，認定張偷拍16次，各判7年6月，合併執行刑9年。

張姓校長51歲，具有教育博士學位，在教育圈任教超過25年，2016年起遴選上校長，4年前才調到該所小學任職，今年5月被抓包偷拍遭收押、起訴，震驚高雄教育圈，高雄市政府火速解聘，且永不任用。

檢警追查，張男2年前入住同居人住處，見同居人女兒就讀高中，便在家裡浴室天花板裝設針孔，偷拍好友女兒沐浴、如廁，先前曾被同居人抓包一次，他仍死性不改，在家中續裝針孔。

今年3月間，同居人胞妹發現浴室排風扇有針孔，隨即報警，裡面雖無影像，但警方仍立案偵辦，今年4月底發動搜索，經還原張男電腦主機，果真發現被他刪除的偷拍畫面，檢方複訊後，向法院聲押張男獲准。

當時檢警原以為相關跡證都已扣押在案，但新上任的校長整理辦公室時，意外發現校長室「插座」竟然藏有張男的隨身碟，經鼓山分局到場查扣後，勘鑑隨身碟內容，均為張男偷拍畫面，儼然將校長室當做保管室，隨身碟內影像也成為他犯行的關鍵證據。

高雄地院審理時，張男否認偷拍，稱他只是要監看同居人有無帶其他男人回家，沒有要偷窺她女兒。但法官認為，張男事後僅刪除無人在浴室的影像，留存有同居人女兒的檔案，並將備份影片的隨身碟藏在校長室，可見犯罪動機是要偷拍對方女兒。

法官綜合事證，依檔案紀錄日期等證據，認定張男共涉嫌偷拍同居人女兒、胞妹共16次，依違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪，各判7年6月，合併應執行9年。可上訴。

高雄張姓前校長涉嫌偷拍同居人女兒，被法院重判9年。示意圖／ingimage
高雄張姓前校長涉嫌偷拍同居人女兒，被法院重判9年。示意圖／ingimage

偷拍 浴室

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