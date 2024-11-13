送貨員見雪乳妹獨行 竟伸手摸「車頭燈」下場曝　

桃園吳姓送貨員今年6月間午後，行經龍潭區村間小道時，見對向雪乳妹獨行，認有機可乘，騎車經過時，趁正妹不及抗拒，竟伸出手碰觸她的胸部，正妹不甘受辱報警，桃園地院依性騷擾罪，判2月徒刑，得易科，併科罰金1萬元，得易服勞役，可上訴。

判決指出，28歲吳男今年6月28日下午2點騎車外出送貨，行經桃園市龍潭區健行路253巷與五福街358巷的巷口，見上圍豐滿的正妹在路上行走，於行經正妹的身邊時，趁她不及抗拒，在機車上伸出手碰觸正妹的胸部，對她性騷擾得逞。後經正妹報警處理，警方調閱案發現場監視器，根據車號循線查獲。