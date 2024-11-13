快訊

2024 COP29採訪側記…川普當選 會場瀰漫失敗主義

拔除NCC代理主委 「翁柏宗條款」藍白拚周五院會闖關

送貨員見雪乳妹獨行 竟伸手摸「車頭燈」下場曝　

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園吳姓送貨員今年6月間午後，行經龍潭區村間小道時，見對向雪乳妹獨行，認有機可乘，騎車經過時，趁正妹不及抗拒，竟伸出手碰觸她的胸部，正妹不甘受辱報警，桃園地院依性騷擾罪，判2月徒刑，得易科，併科罰金1萬元，得易服勞役，可上訴。

判決指出，28歲吳男今年6月28日下午2點騎車外出送貨，行經桃園市龍潭區健行路253巷與五福街358巷的巷口，見上圍豐滿的正妹在路上行走，於行經正妹的身邊時，趁她不及抗拒，在機車上伸出手碰觸正妹的胸部，對她性騷擾得逞。後經正妹報警處理，警方調閱案發現場監視器，根據車號循線查獲。

法官審酌，被告吳男與提告正妹素不相識，為逞一時私慾，公然在路旁趁告訴人不及抗拒之際而為性騷擾行為，絲毫不尊重他人身體自主權，造成正妹心理不安全感，所為實屬不該，且至今未與正妹達成和解或取得其原諒，惟念其犯後終能坦承犯行，考量其無前科紀錄，素行難謂不佳，及其犯罪動機、目的、侵害方式、持續時間，及警詢時自陳高中畢業學歷、擔任送貨員及家庭經濟狀況勉持等情狀，量處主文之刑。

桃園吳姓送貨員今年6月間午後，騎車行經龍潭區村間小路，見雪乳妹獨行，有機可乘，經過正妹旁邊時，竟伸手襲胸，遭法官依性騷擾罪判2月徒刑，併科罰金1萬元，可上訴。示意圖／ingimage
桃園吳姓送貨員今年6月間午後，騎車行經龍潭區村間小路，見雪乳妹獨行，有機可乘，經過正妹旁邊時，竟伸手襲胸，遭法官依性騷擾罪判2月徒刑，併科罰金1萬元，可上訴。示意圖／ingimage

性騷擾 正妹

延伸閱讀

控柯文哲撫摸騷擾 璩美鳳：在會議室的動作讓我驚呆

璩美鳳控柯文哲性騷 民眾黨：支持當事人提申訴

新北烏來知名飯店疑似職場性騷擾 辦公室監視器全都錄

畫作暗藏秘密 竟意外揭露校園權勢性騷擾

相關新聞

中檢破獲偷拍群組 863人受害

台中地檢署偵破創意私房、ＳＣＰ及ＯＡＴ等非法兒少性影像網站，查出黃姓男子五人在小吃店、公園女廁裝針孔偷拍，陳姓補教老師自...

台偷拍盛行 檢警：源頭難抓

台中地檢署偵破創意私房、ＳＣＰ及ＯＡＴ等非法兒少性影像網站，全台至少八六三人受害；檢警揪出陳姓補教老師等多名偷拍者，發現...

送貨員見雪乳妹獨行 竟伸手摸「車頭燈」下場曝　

桃園吳姓送貨員今年6月間午後，行經龍潭區村間小道時，見對向雪乳妹獨行，認有機可乘，騎車經過時，趁正妹不及抗拒，竟伸出手碰...

針孔藏在這！女檢破創意私房掃蕩全台會員 溯源「看久了就成偷拍者」

台中地檢署檢察官陳祥薇偵破創意私房、SCP及OAT等非法兒少性影像網站，經查全台少863名成年、未成年男女受害，檢警都驚...

4.5萬包養嫩妹卻交男友 新北男冒名狂訂披薩報復遭逮

新北市35歲呂男日前透過包養網站認識范女，雙方約定3個月4萬5千元包養，但不久後范女卻以交到男友為由封鎖呂男。呂男憤而冒...

30人受害！創意私房北市狼師偷拍女學生9年上傳社群 檢起訴求刑15年

台中地檢署檢察官陳祥薇偵破創意私房性影像網站，從大量會員中抓到台北市陳姓補習班老師，驚覺他利用教職9年來對國小、國中女學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。