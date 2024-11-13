送貨員見雪乳妹獨行 竟伸手摸「車頭燈」下場曝
桃園吳姓送貨員今年6月間午後，行經龍潭區村間小道時，見對向雪乳妹獨行，認有機可乘，騎車經過時，趁正妹不及抗拒，竟伸出手碰觸她的胸部，正妹不甘受辱報警，桃園地院依性騷擾罪，判2月徒刑，得易科，併科罰金1萬元，得易服勞役，可上訴。
判決指出，28歲吳男今年6月28日下午2點騎車外出送貨，行經桃園市龍潭區健行路253巷與五福街358巷的巷口，見上圍豐滿的正妹在路上行走，於行經正妹的身邊時，趁她不及抗拒，在機車上伸出手碰觸正妹的胸部，對她性騷擾得逞。後經正妹報警處理，警方調閱案發現場監視器，根據車號循線查獲。
法官審酌，被告吳男與提告正妹素不相識，為逞一時私慾，公然在路旁趁告訴人不及抗拒之際而為性騷擾行為，絲毫不尊重他人身體自主權，造成正妹心理不安全感，所為實屬不該，且至今未與正妹達成和解或取得其原諒，惟念其犯後終能坦承犯行，考量其無前科紀錄，素行難謂不佳，及其犯罪動機、目的、侵害方式、持續時間，及警詢時自陳高中畢業學歷、擔任送貨員及家庭經濟狀況勉持等情狀，量處主文之刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言