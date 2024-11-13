余天女婿當車手頭 判緩刑

已故的余天二女兒余苑綺(右二)丈夫陳鑒(右一)，因涉嫌當詐團車手頭，遭新北地院判刑2年緩刑5年。記者林伯東／攝影 民進黨前立委余天已故女兒余苑綺夫婿陳鑒，涉當詐騙集團車手頭，和八名共犯對六名被害人行騙一八七五萬元；新北地方法院昨依共同詐欺取財罪、洗錢及組織等罪，判陳二年徒刑，緩刑五年，緩刑期間接受保護管束、義務勞務及法治教育。

法院認為，陳無前科、坦承犯行，當庭賠償三名被害人共一六五萬元，獲被害人原諒達成和解；同樣無前科、認罪且達成和解的張雲祥判刑二年，緩刑五年，莊雅妃判刑一年八月，緩刑四年。涉案最多的李富雄判刑五年八月，蔡建國判刑二年。

不少法界人士認為「判太輕」。因陳鑒是負責收水車手頭，不是基層車手，「不可能不知道自己在做什麼」。

新北地檢署起訴時對陳鑒求處重刑，並認為他個人經手七二四點五萬元，對於法院判緩刑，將在收到判決後研議是否上訴。

檢方今年六月起訴指出，陳鑒所屬詐團分工為三層，首腦張雲祥、莊雅妃，將各被害人區分不同上下線，分頭指揮陳鑒、李富雄、蔡建國擔任一、二層車手頭，收取車手李富雄、涂佑頡、林乃仕、張正岱、蔡金燕收回的詐騙贓款。

全案共起訴陳鑒、李富雄、蔡建國、張雲祥、莊雅妃、涂佑頡、林乃仕、張正岱、蔡金燕九人；涂佑頡、林乃仕、張正岱、蔡金燕等人自始認罪，本月初簡易判決完畢，陳鑒等五人昨天宣判。

一名資深檢察官說，法官判決未考量「名人效應」，會給外界參加詐團「會認錯、有錢賠，就沒事」的錯覺，也是潑了政府「全力打詐」冷水。

律師鄭伊鈞則認為，法院緩刑附帶條件如義務勞務、法治教育根本不痛不癢，至少應要求陳鑒比照和解，再支付同等、甚至更高金額給公庫，「才會讓他會痛、有感」。