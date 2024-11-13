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涉詐領2450元出席費 關西代表會主席羅仕典被訴

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹報導

新竹縣關西鎮民代表會主席羅仕典涉嫌詐領出席費、交通費及膳食費共2450元，檢方偵查終結，提起公訴。聯合報資料照
新竹縣關西鎮民代表會主席羅仕典涉嫌詐領出席費、交通費及膳食費共2450元，檢方偵查終結，提起公訴。聯合報資料照
新竹縣關西鎮民代表會主席羅仕典被控詐領出席費、交通費及膳食費共2450元，新竹地檢署昨天依貪汙治罪條例罪嫌起訴，檢察官斟酌羅坦承犯行，建議法院減輕其刑或免刑，縣政府表示，是否解職必須等判決定讞和結果而定。

羅仕典表明不便發表意見，至於同案起訴被告鎮代會郭姓組員，檢方認為她在偵查中一再變更說詞，試圖合理化自身犯罪，難認有何知錯悔悟之意，建議法院從重量刑。

檢察官昨天依貪汙治罪條例罪嫌起訴羅、郭，起訴書指出，羅仕典今年4月12日未出席代表會臨時會第3次會議，先由郭當天上午9點多製作開會入帳清冊及支票，並赴關西農會信用部辦理撥款，會議結束後的隔周上班日，郭私下再提供簽到簿與印領清冊，讓羅補簽到，導致代表會驗收及主計人員誤信羅出席，核銷當天全部出席費、交通費及膳食費，詐取2450元。

起訴書說，羅仕典偵查中自動繳交犯罪所得2450元，並自白在簽到簿與印領清冊上補簽到，使檢方進而查獲郭私下提出簽到簿與印領清冊供補簽到等事實，建議法院對羅減輕其刑或免刑。

縣府民政處指出，羅仕典涉案被起訴，但判決結果未定讞前，縣府不會將他解職，能否符合解職條件，要看判決定讞結果，是否有緩刑或褫奪公權宣告才能決定。

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