兩男在柬埔寨同一詐騙機房回台又同一詐團 彰地院判決出爐

黃姓男子、陳姓男子曾在柬埔寨詐團機房一起工作，回台後又在同一詐團詐騙，被檢警調查獲和偵辦。彰化地方法院審結，陳男矢口否認犯行，一罪被判處有期徒刑1年5月，黃男承認犯罪，兩罪判處徒刑1年5月。可上訴。

判決書指出，黃男與陳男加入真實姓名年籍詳暱稱「文茜」、「林芷妍」、「宏佳客服」等人組成的詐騙集團，擔任偽幣商及面交車手，黃男去年7月在新北市新莊區以5萬6千元購買兩個金融帳戶，取得存摺、金融卡、網路銀行帳號和密碼，文茜在臉書刊登推薦資文章，彰化縣鄭姓女子信以為真，點擊連結加LINE，文茜要求加助理林芷妍為LINE好友，林芷妍佯稱下載宏佳客服APP並註冊會員可以AI選股高獲利。

鄭女陸續以匯款、面交的方式投資股市，沒想到去年9月這個詐團的藍姓車手落網，鄭女接獲警方通知始知受騙，即向詐團假稱要出金提領投資款，林芷妍佯稱必須買泰達幣分配利潤給平台老師才能出金，由陳男負責鄭女購買150萬元泰達幣，約定在某連鎖咖啡店交款。鄭女把現金提袋放在咖啡店桌上，黃男到場拿錢時被逮捕。

法官審酌，黃男曾犯數次三人以上共同詐欺取財罪，陳男犯下幫助洗錢罪，兩人不思反省，又犯下這件詐欺罪，兼衡陳男在案發後湮滅證證，矢口否認犯行，稱自己是真的幣商仲介，沒有騙人，黃男坦承與陳男曾到柬埔寨在同一詐團機房工作，兩人回台到同一詐團又碰面，講的都是跟「工作」內容有關。