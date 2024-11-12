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猛搖頭部害3月大女嬰失明、發展遲緩重殘 無照保母改重判7年半

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猛搖頭部害3月大女嬰失明、發展遲緩重殘 無照保母改重判7年半

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

無照保母謝旻燕負責24小時照顧李姓友人3個月大女兒，卻猛力搖晃女嬰頭部造成腦傷，而發展遲緩、雙眼失明，一審依成年人故意對兒童犯傷害罪判處拘役50日、成年人故意對兒童犯重傷害罪判處6年徒刑；案件上訴，台灣高等法院今撤銷一審判決，改依業務過失傷害罪判拘役45日、成年人故意對兒童犯重傷害罪判處7年6月徒刑，可上訴。

謝旻燕雖是無照保母，但自身有2個小孩，具備照顧嬰兒能力，她2019年1月28日起在新北市淡水住處，受託照顧女嬰，而她同年2月10日至13日期間，疏於照顧導致女嬰下巴瘀青。

謝旻燕同年2月19日晚上，猛力搖晃女嬰的頭部，導致女嬰頭部創傷，出現疑似癲癇症狀，左眼往上往左看、手腳揮動，還伴隨意識不清，謝女犯後外出倒垃圾，她丈夫回家後發現女嬰意識昏迷，送醫急救，但女嬰腦部萎縮、雙眼視力減退至0.02以下、發展遲緩。

檢方認定謝旻燕及丈夫為共犯，一同起訴，但謝女否認犯行，表示出門倒垃圾前女嬰無任何症狀，不久後接到丈夫電話稱女嬰送醫急救。謝女丈夫則向急診室醫師表示，女嬰原本坐在椅子上，他下樓處理事情回來，就發現女嬰異狀。

一審認為謝旻燕否認犯罪，拒絕和女嬰父母和解、賠償，也沒有向家屬道歉求得原諒，難認有悔意，不宜輕縱，依成年人故意對兒童犯傷害罪判處拘役50日，不得易科罰金、成年人故意對兒童犯傷害罪致人重傷罪判6年徒刑；謝女丈夫則罪證不足獲判無罪。

案件上訴，高院認為一審判決認事用法不當，依業務過失傷害罪判謝旻燕拘役45日，得易科罰金、成年人故意對兒童犯重傷害罪判處7年6月徒刑。至於謝女丈夫部分，仍認為沒有證據證明他有共同傷害女嬰的行為，仍維持判決無罪。

嬰兒情境示意圖。圖／Ingimage
嬰兒情境示意圖。圖／Ingimage

保母 傷害罪 虐童

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