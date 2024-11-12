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他不想繳560元犯罪所得 對女書記官開轟：信不信我對妳開槍！

聯合報／ 記者王聖藜蕭雅娟／台北即時報導

台北地檢署執行科女書記官電話聯絡犯竊盜罪的凃姓男子繳交560元犯罪所得，凃於電話中爭執後開嗆「妳信不信我對妳開槍」等，女書記官嚇哭，業務移轉男性承辦，並向政風室陳報，檢察官分案偵辦，追究凃的刑責。

地檢署同仁表示，位在桃源街的執行科多年前由檢察長邢泰釗主導搬家，場地雖較過去貴陽街的寬敞，但門衛不森嚴。

法警說，北檢的業務量很大，到執行科辦公的常是「牛鬼蛇神」，不過，承平時候門口只有1名法警、1名保全員駐守，單薄的人力不見得可應付突發事件，希望有辦理執行業務需求的人出示報到通知單以後，再行臨櫃洽公。

61歲的凃姓男子2024年2月12日上午7時許在台北市大安區統一超商門市，竊取共價值560元的原味雪茄、燭光原味雪茄、威力格7號雪茄各一，檢警查辦他竊盜罪，法院審理，日前判凃罰金5000元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，犯罪所得沒收。

執行科女書記官上個月底電話聯絡凃到案保護管束，並通知凃繳交560元犯罪所得，凃認為訴訟中已賠過商家錢，沒有再沒收的必要。

凃對女書記官的提醒，氣憤難平，且愈講愈激動，女書記官表示只是依法行政，但凃不接受說理，電話中直接嗆聲「妳信不信我對妳開槍」還合理化自身行為表示「我這是有理由的威脅」、「不是沒有理由的威脅」。

女書記官遇公務行為被挑釁，向政風室反映，政風人員調出電話錄音檔案初步查證，認為凃姓男子的行為造成女書記官心生畏怖、又妨害辦理公事，檢方決定簽分案偵辦，追究凃妨害公務、恐嚇罪罪責，今天開庭。

圖為位於台北市桃源街的台北地檢署執行科。記者王聖藜/攝影
圖為位於台北市桃源街的台北地檢署執行科。記者王聖藜/攝影

恐嚇 書記官 竊盜

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