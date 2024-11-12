余天女婿陳鑒獲緩刑關鍵 無前科、認罪加賠償165萬

民進黨前立委余天已故女兒余苑綺夫婿陳鑒，今年6月因涉嫌當詐騙集團車手頭，與其餘8名共犯對6名被害人多次行騙1875萬元，個人經手724.5萬元，新北地方法院今依共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法及組織條例等罪，判處陳鑒2年徒刑，緩刑5年，而他獲得緩刑關鍵在於無前科、坦承犯行，以及當庭賠償3名被害人各45、50、70萬，共165萬元，獲被害人原諒達成和解。

陳鑒5年緩刑期間，須付保護管束，並向檢察官指定的政府機關或機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體，提供240小時的義務勞務，及接受12小時法治教育課程。

檢警調查，陳鑒所屬詐團分工分為三層，由首腦張雲祥、莊雅妃，將不同被害人區別為不同上下線，分別指揮陳鑒、李富雄擔任第一層車手頭，或由陳鑒、蔡建國擔任第二層車手頭，收取車手李富雄、涂佑頡、林乃仕、張正岱、蔡金燕收回俗稱水錢的詐騙贓款。