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余天女婿陳鑒獲緩刑關鍵 無前科、認罪加賠償165萬

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

民進黨前立委余天已故女兒余苑綺夫婿陳鑒，今年6月因涉嫌當詐騙集團車手頭，與其餘8名共犯對6名被害人多次行騙1875萬元，個人經手724.5萬元，新北地方法院今依共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法及組織條例等罪，判處陳鑒2年徒刑，緩刑5年，而他獲得緩刑關鍵在於無前科、坦承犯行，以及當庭賠償3名被害人各45、50、70萬，共165萬元，獲被害人原諒達成和解。

陳鑒5年緩刑期間，須付保護管束，並向檢察官指定的政府機關或機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體，提供240小時的義務勞務，及接受12小時法治教育課程。

檢警調查，陳鑒所屬詐團分工分為三層，由首腦張雲祥、莊雅妃，將不同被害人區別為不同上下線，分別指揮陳鑒、李富雄擔任第一層車手頭，或由陳鑒、蔡建國擔任第二層車手頭，收取車手李富雄、涂佑頡、林乃仕、張正岱、蔡金燕收回俗稱水錢的詐騙贓款

上述8名同案共犯中，自始便認罪的基層詐團員工如涂佑頡、林乃仕、蔡金燕等人，已在月初經由簡式判決完畢。至於主嫌方面，李富雄判刑5年8月、蔡建國判刑2年；同樣和陳鑒無前科、認罪且達成和解的張雲祥判刑2年，緩刑5年；莊雅妃判刑1年8月，緩刑4年。全案可上訴。

前立委余天已故女兒余苑綺的夫婿陳鑒（前），涉嫌當詐騙集團車手頭遭新北地院判刑2年、緩刑5年，關鍵在於無前科、坦承犯行及賠償被害人達成和解。圖／聯合報系資料照片
前立委余天已故女兒余苑綺的夫婿陳鑒（前），涉嫌當詐騙集團車手頭遭新北地院判刑2年、緩刑5年，關鍵在於無前科、坦承犯行及賠償被害人達成和解。圖／聯合報系資料照片

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