資通電軍少校拉同袍吸金2.2億 夫妻、小舅子被判刑

國防部資通電軍指揮部少校監察參謀官鞠琮麟，被控與妻子郭侑旻、同袍郭政綱等人藉投資化妝品名義吸金2億多元，一審屏東地院判鞠琮麟4年，郭侑旻、郭政綱則判3年8月、3年6月徒刑，鞠等人不服上訴，高雄高分院宣判，鞠琮麟、郭侑旻維持原判，郭政綱從輕改判2年。可上訴。

判決指出，鞠琮麟、郭侑旻為夫妻﹔郭政綱則為郭侑旻胞弟。鞠自2019年任國防部資通電軍指揮部督察室擔任少校監察參謀官，郭政綱也任軍職。

因郭侑旻在某知名化妝品公司任職，鞠琮麟便利用妻子工作，由鞠設立「愛拼才會贏2.0」LINE社群，以投資化妝品生意需用長短期資金，分1年期購入化妝品資金50萬元，每月可分得利潤約2.5萬元，節慶檔期搶購化妝品，投入10萬元每月可得3000元至1萬2000 元。

有許多同袍見月利率可達1.6％至 12％不等，紛紛投入資金參與投資，自2016年起至2020年被人檢舉查獲為止，鞠琮麟、郭侑旻合計吸金達2億1951萬1027 元，參與人數估有41人。

屏東地院審理時，法官認為鞠琮麟等人以老鼠會手法非法吸金，招攬軍中同袍、退役役軍人、親友投資，違反銀行法非銀行不得經營收受存款、投資、吸收資金等業務規定，判鞠琮麟4年，郭侑旻、郭政綱則判3年8月、3年6月徒刑。