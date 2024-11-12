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小草聲援柯文哲…北檢外罵四叉貓不起訴 檢方：自招風險自負承擔
民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，柯的支持者8月底在台北地檢署聲援，網紅「四叉貓」劉男直播時遭蔡姓、黃姓「小草」罵三字經，劉男提告2人公然侮辱罪。檢方偵結，認劉男自願參加活動，自招風險應自行承擔，不起訴蔡男，黃男則因死亡不起訴。
檢廉偵辦京華城案，8月30日搜索約談柯文哲、31日移送北檢複訊，柯不滿夜間訊問欲離去，遭當庭逮捕，向台北地方法院聲請提審，8月31日上午支持者至北檢聲援，其中四叉貓到場直播，蔡男見狀辱罵四叉貓「王八蛋」及三字經，且持寶特瓶砸他，他躲過為受傷，黃男則是搶走四叉貓的直播器材。
四叉貓分別提告2人公然侮辱、強制罪。蔡男供稱，不滿四叉貓利用柯文哲賺錢；黃男則是在9月2日不慎墜樓身亡獲不起訴。
檢察官依憲法法庭113年憲判字第3號判決意旨，自願表意或參加活動而成為他人評論對象，致遭眾人負面評價，自招風險應自行承擔，認定四叉貓因自身行為遭受言語攻擊應自行承擔，給予蔡男不起訴處分。
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