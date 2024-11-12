快訊

台灣美食成日本超商「限定商品」！台網羨慕：為什麼我們沒有

川普、馬斯克短命兄弟情？歷史學家列3原因 直言「不會長久」

指陳時中與美女比肩而出 王鴻薇：中華開發夜宴為何事？

聽新聞
0:00 / 0:00

小草聲援柯文哲…北檢外罵四叉貓不起訴 檢方：自招風險自負承擔

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，柯的支持者8月底在台北地檢署聲援，網紅「四叉貓」劉男直播時遭蔡姓、黃姓「小草」罵三字經，劉男提告2人公然侮辱罪。檢方偵結，認劉男自願參加活動，自招風險應自行承擔，不起訴蔡男，黃男則因死亡不起訴。

檢廉偵辦京華城案，8月30日搜索約談柯文哲、31日移送北檢複訊，柯不滿夜間訊問欲離去，遭當庭逮捕，向台北地方法院聲請提審，8月31日上午支持者至北檢聲援，其中四叉貓到場直播，蔡男見狀辱罵四叉貓「王八蛋」及三字經，且持寶特瓶砸他，他躲過為受傷，黃男則是搶走四叉貓的直播器材。

四叉貓分別提告2人公然侮辱、強制罪。蔡男供稱，不滿四叉貓利用柯文哲賺錢；黃男則是在9月2日不慎墜樓身亡獲不起訴。

檢察官依憲法法庭113年憲判字第3號判決意旨，自願表意或參加活動而成為他人評論對象，致遭眾人負面評價，自招風險應自行承擔，認定四叉貓因自身行為遭受言語攻擊應自行承擔，給予蔡男不起訴處分。

網紅四叉貓。記者林孟潔／攝影
網紅四叉貓。記者林孟潔／攝影

公然侮辱 四叉貓 柯文哲 直播

延伸閱讀

控柯文哲撫摸騷擾 璩美鳳：在會議室的動作讓我驚呆

柯文哲被控性騷還原 游淑慧驚呆：我正在地上找眼鏡碎片

控柯文哲聲援者公然侮辱 檢認四叉貓自招風險不起訴

柯文哲延押不抗告 藍委分析原因：2個月後情勢可能變

相關新聞

余天女婿陳鑒獲緩刑關鍵 無前科、認罪加賠償165萬

民進黨前立委余天已故女兒余苑綺夫婿陳鑒，今年6月因涉嫌當詐騙集團車手頭，與其餘8名共犯對6名被害人多次行騙1875萬元，...

小草聲援柯文哲…北檢外罵四叉貓不起訴 檢方：自招風險自負承擔

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，柯的支持者8月底在台北地檢署聲援，網紅「四叉貓」劉男直播時遭蔡姓、黃姓「小草」罵三字經，劉...

他不想繳560元犯罪所得 對女書記官開轟：信不信我對妳開槍！

台北地檢署執行科女書記官電話聯絡犯竊盜罪的凃姓男子繳交560元犯罪所得，凃於電話中爭執後開嗆「妳信不信我對妳開槍」等，女...

資通電軍少校拉同袍吸金2.2億 夫妻、小舅子被判刑

國防部資通電軍指揮部少校監察參謀官鞠琮麟，被控與妻子郭侑旻、同袍郭政綱等人藉投資化妝品名義吸金2億多元，一審屏東地院判鞠...

張榮發慈善基金會董事長寶座之爭 鍾德美再吞敗…張國政更二審贏了

張榮發慈善基金會董事長爭議鬧上法院，次子張國明、三子張國政推舉的吳景明槓上長子張國華推派的鍾德美，張國明、張國政和吳景明...

幼兒園餵藥事件 王鴻薇控王婉諭洩漏教師個資 挨告加重誹謗不起訴

板橋某幼兒園去年爆發餵藥事件，國民黨立委王鴻薇涉指控時代力量黨主席、前立委王婉諭洩漏教保員個資，遭提告加重誹謗罪，台北地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。