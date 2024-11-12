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張榮發慈善基金會董事長寶座之爭 鍾德美再吞敗…張國政更二審贏了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

張榮發慈善基金會董事長爭議鬧上法院，次子張國明、三子張國政推舉的吳景明槓上長子張國華推派的鍾德美，張國明、張國政和吳景明提確認董事長委任關係不存訴訟，一、二審鍾德美均敗訴，更一審逆轉勝訴，但判決仍被最高法院廢棄發回更審；台灣高等法院更二審今再判鍾德美敗訴，可上訴。

張國明等人主張，張榮發慈善基金會第8屆董事長鍾德美任期於2020年1月10日屆滿，她同年4月17日召開董事會，原將董事改選案列為第10案，董事張國政提變更議程動議，想改列為第1案，也獲多數董事附議，未料鍾女逕自宣布散會，與其他董事離開現場。

張國明及在場董事共9人依財團法人法規定，經過半數8名董事同意推舉張國政擔任主席繼續開會，並通過解任鍾德美的董事長職務、選任吳景明為新任董事長等決議，但鍾德美仍以基金會董事長自居，拒絕交還基金會的印鑑章，吳景明、張國明、張國政訴請確認基金會和鍾德美間的董事長委任關係自同年4月18日起不存在、與吳的委任關係自同日起存在。

一、二審判張國明、張國政、吳景明等人勝訴，確認慈善基金會與鍾德美自2020年4月18日起董事長委任關係不存在，且確認慈善基金會與吳景明之間自同年4月18日起董事長委任關係存在，判決被最高法院廢棄，發回更審。

更一審認為，鍾德美在會議中宣布散會、離場、不主持會議，只是消極不行使董事長職權，並非事實上或法律上不能行使職權，不適用財團法人法規定，且張國明等人留在現場推舉張國政為臨時主席後續行會議，並經出席董事過半數同意作成決議，也不合法，逆轉駁回張國明、張國政、吳景明之訴，判決鍾德美勝訴。

更一審判決經最高法院認為所持法律見解可議，再度廢棄發回更審；更二審指出，鍾德美在張國政提案變更議程順序後，未徵詢其他董事就變更議程動議是否附議、討論並進行表決，且明知當日原排定議案均尚未宣付討論及表決，更無人為散會等附屬動議下，逕自宣告散會，難謂合法。

更二審認為，董事會議因鍾德美任意宣布散會離席而消極不行使職權，造成會議延宕，依財團法人法規定得由逾全體董事半數的在場董事互推 1人擔任主席，續行集會，以填補法律漏洞，以達事理之平，且財團法人董事長選任、解任不屬於須經董事會特別決議的事項，而應屬董事會普通決議事項，也得以臨時動議提出，認為張國明及其他出席董事過半數作成的決議合法有效，判決鍾德美敗訴。

鍾德美。圖／聯合報系資料照片
鍾德美。圖／聯合報系資料照片
長榮集團創辦人張榮發大房三子張國政。圖／聯合報系資料照片
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張國政 張榮發 法律 董事長 財團法人法

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