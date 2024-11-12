張榮發慈善基金會董事長寶座之爭 鍾德美再吞敗…張國政更二審贏了

張榮發慈善基金會董事長爭議鬧上法院，次子張國明、三子張國政推舉的吳景明槓上長子張國華推派的鍾德美，張國明、張國政和吳景明提確認董事長委任關係不存訴訟，一、二審鍾德美均敗訴，更一審逆轉勝訴，但判決仍被最高法院廢棄發回更審；台灣高等法院更二審今再判鍾德美敗訴，可上訴。

張國明等人主張，張榮發慈善基金會第8屆董事長鍾德美任期於2020年1月10日屆滿，她同年4月17日召開董事會，原將董事改選案列為第10案，董事張國政提變更議程動議，想改列為第1案，也獲多數董事附議，未料鍾女逕自宣布散會，與其他董事離開現場。

張國明及在場董事共9人依財團法人法規定，經過半數8名董事同意推舉張國政擔任主席繼續開會，並通過解任鍾德美的董事長職務、選任吳景明為新任董事長等決議，但鍾德美仍以基金會董事長自居，拒絕交還基金會的印鑑章，吳景明、張國明、張國政訴請確認基金會和鍾德美間的董事長委任關係自同年4月18日起不存在、與吳的委任關係自同日起存在。

一、二審判張國明、張國政、吳景明等人勝訴，確認慈善基金會與鍾德美自2020年4月18日起董事長委任關係不存在，且確認慈善基金會與吳景明之間自同年4月18日起董事長委任關係存在，判決被最高法院廢棄，發回更審。

更一審認為，鍾德美在會議中宣布散會、離場、不主持會議，只是消極不行使董事長職權，並非事實上或法律上不能行使職權，不適用財團法人法規定，且張國明等人留在現場推舉張國政為臨時主席後續行會議，並經出席董事過半數同意作成決議，也不合法，逆轉駁回張國明、張國政、吳景明之訴，判決鍾德美勝訴。

更一審判決經最高法院認為所持法律見解可議，再度廢棄發回更審；更二審指出，鍾德美在張國政提案變更議程順序後，未徵詢其他董事就變更議程動議是否附議、討論並進行表決，且明知當日原排定議案均尚未宣付討論及表決，更無人為散會等附屬動議下，逕自宣告散會，難謂合法。