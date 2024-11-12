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幼兒園餵藥事件 王鴻薇控王婉諭洩漏教師個資 挨告加重誹謗不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

板橋某幼兒園去年爆發餵藥事件，國民黨立委王鴻薇涉指控時代力量黨主席、前立委王婉諭洩漏教保員個資，遭提告加重誹謗罪，台北地檢署偵結，認定此為可受公評之事給予不起訴處分。

新北市板橋區某幼兒園去年爆發疑餵藥事件，多名家長提告園長及教師傷害、妨害未成年人身心健全發育、違反藥事法及毒品危害防制條例罪，新北地檢署去年以證據不足不起訴，全案台灣高等檢察署發回續查。

王鴻薇去年7月13日陪同幼兒園教師召開記者會，有教師認為王婉諭等人在同年6月5的餵藥事件記者會，公布他們的照片和姓名，未審先判。對此，王婉諭認為王鴻薇抹黑，提告加重誹謗罪。

不起訴書指出，王鴻薇透過案件當事人轉述個資遭外洩，難認指摘王婉諭部分為憑空捏造，王婉諭時任立委屬重要公眾人物，其言行事關公益，應負最大容忍接受監督的義務；檢方認定，此案王鴻薇言論確使王婉諭感到不悅，考量王鴻薇僅希望引起民眾關注此議題，期許政治人物謹言慎行，評論為言論自由保障範疇，王鴻薇罪嫌不足給予不起訴處分。

新北幼兒園餵藥案偵查終結不起訴，國民黨立委王鴻薇（右）13日與何姓幼教老師（左）舉行記者會，要求賴清德道歉，何老師一度哽咽。(記者許正宏／攝影)
新北幼兒園餵藥案偵查終結不起訴，國民黨立委王鴻薇（右）13日與何姓幼教老師（左）舉行記者會，要求賴清德道歉，何老師一度哽咽。(記者許正宏／攝影)

幼兒園 提告 王婉諭 王鴻薇

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