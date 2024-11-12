幼兒園餵藥事件 王鴻薇控王婉諭洩漏教師個資 挨告加重誹謗不起訴

板橋某幼兒園去年爆發餵藥事件，國民黨立委王鴻薇涉指控時代力量黨主席、前立委王婉諭洩漏教保員個資，遭提告加重誹謗罪，台北地檢署偵結，認定此為可受公評之事給予不起訴處分。

新北市板橋區某幼兒園去年爆發疑餵藥事件，多名家長提告園長及教師傷害、妨害未成年人身心健全發育、違反藥事法及毒品危害防制條例罪，新北地檢署去年以證據不足不起訴，全案台灣高等檢察署發回續查。

王鴻薇去年7月13日陪同幼兒園教師召開記者會，有教師認為王婉諭等人在同年6月5的餵藥事件記者會，公布他們的照片和姓名，未審先判。對此，王婉諭認為王鴻薇抹黑，提告加重誹謗罪。